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«Это не слишком уместно». Почему белорусы не носят головные уборы в жару?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси установлен новый температурный рекорд июня 2020-го – в поселке Октябрьский 23-го числа воздух прогрелся до 36,6 градуса. Это самая высокая температура в этом месяце за всю историю наблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объявлен наивысший, красный уровень опасности.
Александр Добриян, корреспондент:
Однако, шляпы, кепки и сомбреро на улицах белорусских городов даже в экстремальную погоду явно в меньшинстве.
Я так думаю, наверно, это не слишком уместно для офисных работников и для работников в принципе – ношение головного убора. Не считая, конечно, строителей. Наверно, так.
И все же врачи настоятельно рекомендуют носить головной убор.
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Новости Беларуси. В Беларуси установлен новый температурный рекорд июня 2020-го – в поселке Октябрьский 23-го числа воздух прогрелся до 36,6 градуса. Это самая высокая...
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