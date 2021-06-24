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«Это не слишком уместно». Почему белорусы не носят головные уборы в жару?

24.06.2021 06:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси установлен новый температурный рекорд июня 2020-го – в поселке Октябрьский 23-го числа воздух прогрелся до 36,6 градуса. Это самая высокая температура в этом месяце за всю историю наблюдений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объявлен наивысший, красный уровень опасности.

«Все хотят пить». Как белорусы переживают аномальную жару?

«Это не слишком уместно». Почему белорусы не носят головные уборы в жару?

Александр Добриян, корреспондент:
Обильное питье, одежда из легких, натуральных тканей, по возможности держаться в тени – эти элементарные советы на случай жаркой погоды, кажется, каждому известны с детства. Однако знать и делать – это не одно и тоже. Например, среди рекомендаций – обязательный головной убор. В эти дни это не просто часть имиджа, а способ сохранить здоровье и даже жизнь.

«Это не слишком уместно». Почему белорусы не носят головные уборы в жару?

Однако, шляпы, кепки и сомбреро на улицах белорусских городов даже в экстремальную погоду явно в меньшинстве.

«Это не слишком уместно». Почему белорусы не носят головные уборы в жару?

Я так думаю, наверно, это не слишком уместно для офисных работников и для работников в принципе – ношение головного убора. Не считая, конечно, строителей. Наверно, так.

«Это не слишком уместно». Почему белорусы не носят головные уборы в жару?

И все же врачи настоятельно рекомендуют носить головной убор.

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси установлен новый температурный рекорд июня 2020-го – в поселке Октябрьский 23-го числа воздух прогрелся до 36,6 градуса. Это самая высокая...
 
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