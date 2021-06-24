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Более 100 новинок, 170 организаций-участников. Посмотрите, чем удивляли гостей в первый день MILEX-2021
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске завершился первый день международной выставки вооружения и военной техники MILEX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На одной площадке представлено свыше трех сотен экспонатов. Выставка по масштабам, составу и уровню участников считается одной из крупнейших в Восточно-Европейском регионе.
24 тысячи квадратных метров экспозиционной площадки, более 300 видов военной техники и вооружения, свыше 100 новинок, 170 организаций-участников, свыше 30 официальных делегаций – все это MILEX-2021. Этот год для международной выставки юбилейный: уже в 10-й раз Минск становится магнитом обсуждения самых актуальных новостей мировой обороны.
Выставка – это еще и доказательство того, что наша страна готова переориентироваться и заместить импортную комплектацию техники и вооружения. Военпром Беларуси делает ставку на отечественное производство. Пример – бронетранспортер от Минского завода колесных тягачей. До сегодняшнего времени мы либо модернизовали доставшиеся нам от Советского Союза БТРы, либо закупали. Но развитие машиностроительной промышленности в стране позволяет большее.
Василий Бурьян, главный конструктор МЗКТ:
Но и от хорошо проверенного старого мы никуда не уходим, а совершенствуем. И в этом вопросе есть свои лидеры.
Владислав Новак, директор компании «АЛЕВКУРП» Госкомвоенпрома Беларуси:
Такой подход выгоден и клиенту, ведь противовоздушная оборона – недешевое удовольствие. Беларусь же предлагает выгодный вариант. Свои эксклюзивы есть и среди летательных объектов.
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Выставка MILEX считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. Отрадно, что несмотря на пандемию, в 2021 году организаторам удалось собрать на одной площадке сотни специалистов военно-технической сферы. Выставка продлится до 26 июня.
Юлия Стриго, корреспондент:
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Более 100 новинок, 170 организаций-участников. Посмотрите, чем удивляли гостей в первый день MILEX-2021
Новости Беларуси. В Минске завершился первый день международной выставки вооружения и военной техники MILEX, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одной...
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