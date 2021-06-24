ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Моя бабушка болела, мне очень хотелось её лечить. Главврач Столбцовской больницы о карьере, слухах и борьбе с пандемией

24.06.2021 06:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Врач, который всегда на передовой. Она дважды перенесла COVID-19, а когда болела в первый раз, на карантине буквально жила на работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Героиня нового выпуска проекта «Белорусская SUPER женщина» главврач Столбцовской районной больницы Светлана Глебко о своей карьере, противостоянии пандемии и слухам, а также о том, как районную больницу удалось превратить в одну из лучших клиник страны.

Моя бабушка болела, мне очень хотелось её лечить. Главврач Столбцовской больницы о карьере, слухах и борьбе с пандемией

Светлана Глебко, главный врач Столбцовской центральной районной больницы:
Если ты будешь просто таблетки назначать или просто оперировать, и понимаешь, что под тобой лежит не человек, а нечто такое механическое, у тебя не вылечится человек так, как надо. Не излечится.

Моя бабушка болела, мне очень хотелось её лечить. Главврач Столбцовской больницы о карьере, слухах и борьбе с пандемией

Светлана Глебко:
Мне казалось, это так здорово – быть в белом халате. Самое главное – не спать ночью. Меня прельщало в этой работе, что можно дежурить и не спать ночью. И потом, наверное, уже другая благородная миссия – бабушка у меня болела, мне очень хотелось ее лечить.

Подробности смотрите в видеоматериале.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Врач, который всегда на передовой. Она дважды перенесла COVID-19, а когда болела в первый раз, на карантине буквально жила на работе, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ужо сёньня: дзень народзінаў Кузьмы Чорнага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by