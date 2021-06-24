Моя бабушка болела, мне очень хотелось её лечить. Главврач Столбцовской больницы о карьере, слухах и борьбе с пандемией

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Врач, который всегда на передовой. Она дважды перенесла COVID-19, а когда болела в первый раз, на карантине буквально жила на работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Героиня нового выпуска проекта «Белорусская SUPER женщина» главврач Столбцовской районной больницы Светлана Глебко о своей карьере, противостоянии пандемии и слухам, а также о том, как районную больницу удалось превратить в одну из лучших клиник страны.





Светлана Глебко, главный врач Столбцовской центральной районной больницы:

Если ты будешь просто таблетки назначать или просто оперировать, и понимаешь, что под тобой лежит не человек, а нечто такое механическое, у тебя не вылечится человек так, как надо. Не излечится.





Светлана Глебко:

Мне казалось, это так здорово – быть в белом халате. Самое главное – не спать ночью. Меня прельщало в этой работе, что можно дежурить и не спать ночью. И потом, наверное, уже другая благородная миссия – бабушка у меня болела, мне очень хотелось ее лечить.

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