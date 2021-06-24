«Радуемся воде, купаемся». О чём стоит помнить, отдыхая у водоёма с детьми?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Следствие жаркой погоды – печальная статистика от ОСВОД. В списке утонувших за последние дни несколько десятков человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в Могилевской области за выходные – пятеро.

Юлия Мычка пообщалась с отдыхающими.





В эти жаркие дни озеро в Печерском лесопарке превратилось в настоящий магнит. Даже в начале рабочей недели здесь около 500 человек, а в выходные было в 10 раз больше. В знойные дни люди бегут из раскаленных каменных джунглей к воде. Для родителей с маленькими детьми источники живительной влаги – это настоящий спасательный круг.





Елизавета Лапкова, жительница Могилева:

Мы в первый раз пришли. Просто жалко детей, сидеть в квартире и тратить время в бетонных стенах. Радуемся воде, купаемся, вчера на речке были, пробуем озеро сегодня.

– Как вы за тремя успеваете следить? Сложно?

– Сложно. Но того стоит.





Кристина Реянтович, жительница Могилева:

Жарко, детям нравится купаться, хорошая погода, пляж, солнце. Почему бы не воспользоваться? Холод этот надоел. А так – легко оделись (платье, юбку, шорты) и вперед пошли.

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