Источник материала: UDF



Александр Рар

"Молодые поколения не интересуются этой проблематикой. Они говорят, что война давно закончилась – оставьте нас в покое с этими воспоминаниями", — высказался политолог.

"Его сейчас могут засыпать новыми санкциями и будут наказывать всеми возможными методами. Для Запада главное, чтобы он ушел", — считает Александр Рар.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Немецки политолог завил, что Лукашенко 22 июня наговорил на новые санкции «Для Запада главное, чтобы он ушел», — считает Александр Рар.

Как отметил эксперт, немцы помнят ужасы, которые Германия принесла миру 80 лет назад, никто в стране не ставит это под сомнение, но сейчас в ФРГ не любят вспоминать об этом.Это не значит, что немцы отрицают вину в случившемся. Немецкие политики проигнорируют высказываниео, что Германия и Запад должны "100 лет стоять на коленях перед Белоруссией" за события 1941 года, уверен Рар.Постепенно власти Германии будут все жестче реагировать на подобные высказывания, так как в стране растет поколение, которое не интересуется событиями Второй мировой войны. В то же время немцы понимают, что убийство шести миллионов евреев является непростительным, поэтому страна будет бороться с проявлением антисемитизма.Ранее Лукашенко заявил, что история ничему не научила страны Запада, которые в канун 80-летия начала Великой Отечественной войны ввели новые санкции против Беларуси.