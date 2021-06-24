Источник материала: UDF



Ливень обрушился на Гродно вечером в среду / autogrodno.by​

autogrodno.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ливень в Гродно: град диаметром 3 см и деревья, которые валились на дома После ливня огромные лужи образовались на улицах Брикеля, Тавлая, Кирова, проспекте Космонавтов.

Сильный ветер свалил с десяток деревьев, некоторые из них падали прямо на дома. Например, на улице Дзержинского дерево упало на крышу постройки военного госпиталя. В одном из частных домов сорвало шифер с крыши.После ливня огромные лужи образовались на улицах Брикеля, Тавлая, Кирова, проспекте Космонавтов.