ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ливень в Гродно: град диаметром 3 см и деревья, которые валились на дома

24.06.2021 06:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Ливень в Гродно: град диаметром 3 см и деревья, которые валились на дома
Ливень обрушился на Гродно вечером в среду / autogrodno.by​
Вечером 23 июня на Гродно обрушился ливень. Как пишет autogrodno.by, местами выпал крупный град — диаметром до 3 сантиметров.

Сильный ветер свалил с десяток деревьев, некоторые из них падали прямо на дома. Например, на улице Дзержинского дерево упало на крышу постройки военного госпиталя. В одном из частных домов сорвало шифер с крыши.

После ливня огромные лужи образовались на улицах Брикеля, Тавлая, Кирова, проспекте Космонавтов.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После ливня огромные лужи образовались на улицах Брикеля, Тавлая, Кирова, проспекте Космонавтов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Как местные особенности повлияли на формирование частного бизнеса в Беларуси?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by