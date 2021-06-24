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На Гомельщине побит 100-летний температурный рекорд
Источник материала: UDF24 июня в Октябрьском (Гомельская область) побит абсолютный рекорд по температуре воздуха за всю историю наблюдений в Беларуси.
Как сообщает Белгидромет столбик термометра там поднялся до отметки +36.6 градусов.
Отметим, что в Октябрьском вчера также был установлен температурный рекорд — +35.9 градусов.
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Как сообщает Белгидромет столбик термометра там поднялся до отметки +36.6 градусов.
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