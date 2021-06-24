ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эвакуатор разрушил часть стены посольства Латвии в Минске

24.06.2021 06:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Эвакуатор разрушил часть стены посольства Латвии в Минске, свидетельствуют фотографии, размещенные в Twitter-аккаунте главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса.

Эвакуатор разрушил часть стены посольства Латвии в Минске

"Помещения посольства Латвии в Беларуси в данный момент. Мы ожидаем от властей Минска расследования этого инцидента, обеспечения безопасности и охраны посольства в полном соответствии с международным правом", - заявил Эдгарс Ринкевичс.
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Назван ТОП турфирм и направлений в Беларуси в июне 2021 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by