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Эвакуатор разрушил часть стены посольства Латвии в Минске
Источник материала: UDFЭвакуатор разрушил часть стены посольства Латвии в Минске, свидетельствуют фотографии, размещенные в Twitter-аккаунте главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса.
"Помещения посольства Латвии в Беларуси в данный момент. Мы ожидаем от властей Минска расследования этого инцидента, обеспечения безопасности и охраны посольства в полном соответствии с международным правом", - заявил Эдгарс Ринкевичс.
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В Риге требуют расследовать инцидент.
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