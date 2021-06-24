Источник материала: UDF



Фото: Holiday.by

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Назван ТОП турфирм и направлений в Беларуси в июне 2021 года Туристический портал Holiday.by опубликовал статистический отчет за 15 дней июня 2021 года.

За пятнадцать дней июня 2021 Holiday.by зафиксировал 588 798 подборов туров и 292 517 просмотров карточек туров. Если сравнивать с маем 2021, то подборов стало на 23% больше, а число просмотров туров увеличилось на 36%. В число просмотров не входят роботы поисковых систем и иные автоматизированные запросы, которые определяются и не включаются в статистику.Cтрелками отмечены изменения позиций популярных направлений относительно прошлого месяца.В первом летнем топ-10 рейтинге стран новыми направлениями являются ОАЭ и Беларусь. Примерно 30% спроса обращено в сторону Турции.Всего за половину июня на Holiday.by посетители просматривали туры по 100 странам мира.Последнюю строчку топ-100 занимает Кабо-Верде. Предложения по турам в эту страну запрашивали 4 раза.Когда клиент желает связаться с турфирмой, которая продает тур, он нажимает кнопку «Показать контакты». Ниже приведена статистика по странам, выбор туров в которые закончился заинтересованностью туриста. Также приведена средняя стоимость на тур в каждую страну. Стоимость указана для одного туриста.Стрелками показана динамика стран относительно прошлого месяца. Новые направления относительно прошлого месяца в топ-10 выделены зелёным цветом.Средняя стоимость услуг, за которыми обратились посетители Holiday.by в середине июня 2021 через форму заказа (высокая степень готовности приобрести) составила 2 127 BYN.Всего туристов за изучаемый период интересовали подробности отдыха в 46 странах мира. Последняя в этом списке за изучаемый период — Вьетнам.Holiday.by составил список компаний, чьи туры чаще смотрели туристы за первую половину изучаемого месяца.Стрелками показана динамика относительно прошлого месяца. Зелёным отмечены новые участники топ-10 по сравнению с прошлым месяцем.Всего за первые две недели июня 2021 туристы на портале Holiday.by активно изучали туры 65 туристических компаний. В статистику не входят просмотры информационных карточек компаний в каталоге «Турфирмы» на Holiday.by, а также просмотры туров в филиалах изучаемых компаний.За пятнадцать дней июня 2021 Holiday.by зафиксировал 470 804 просмотра карточек объектов загородного отдыха в Беларуси. По сравнению с прошлым месяцем это на 68% больше. В начале июня 2020 просмотров было 410 823. Таким образом, в текущем году можно говорить об увеличении просмотров в июне текущего года на 15% по сравнению с прошлым годом.В число просмотров не входят роботы поисковых систем и иные автоматизированные запросы, которые определяются и не включаются в статистику.Стрелками показано изменение популярности позиций по отношению к прошлому месяцу.В июне 2021 большинство туристов интересовались отдыхом в белорусских агроусадьбах.При поиске места отдыха в Беларуси туристы в каталоге Holiday.by указывают интересующие их районы Беларуси. К этой информации был прибавлен топ-10 районов по географии популярных объектов. Так формируется рейтинг популярных в июне 2021 районов страны среди желающих отдохнуть в Беларуси.Всего в поиске на Holiday.by участвовали 111 районов Беларуси.На последнем месте в июне 2021 Добрушский район. Объекты отдыха в этом районе в первой половине изучаемого месяца запрашивали 16 раз.Информационный спрос (просмотры карточек объектов) сложился следующим образом.Зелёным отмечены новые объекты в топ-10 по сравнению с рейтингом прошлого месяца. Стрелками показана динамика относительно прошлого месяца.Всего за первую половину июня 2021 туристы просмотрели карточки 1 760 объектов загородного отдыха в Беларуси на Holiday.by.Последняя в списке топ-1760 — агроусадьба «Край Земли» набрала 33 просмотра за полмесяца.На Holiday.by популярным разделом является каталог достопримечательностей Беларуси. Туристы заходят знакомиться с информацией и фото места и могут видеть дома рядом, где могут остановиться или получить дополнительные услуги (вкладка «Где остановиться»).Зелёным выделены новые объекты в топ-10 по сравнению с прошлым месяцем.За первые две недели июня 2021 на портале Holiday.by самыми популярными были указанные выше топ-10 достопримечательностей. Заметен интерес к отдыху у воды с наступлением тёплого времени года.Данная информация может быть полезна в том числе гидам и экскурсоводам, экскурсионным бюро, средствам размещения, кафе, ресторанам и турфирмам. Отдельное внимание следует обратить средствам размещения – в прошлом году именно из этого каталога туристы искали средства размещения около основных водоёмов страны.