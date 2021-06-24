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Назван ТОП турфирм и направлений в Беларуси в июне 2021 года

24.06.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Назван ТОП турфирм и направлений в Беларуси в июне 2021 года
Фото: Holiday.by
Туристический портал Holiday.by опубликовал статистический отчет за 15 дней июня 2021 года. В нем видно, какой спрос у беларусов есть на туристические услуги в начале этого лета.

Беларусы смотрят туры в Турцию, Египет и Грузию


За пятнадцать дней июня 2021 Holiday.by зафиксировал 588 798 подборов туров и 292 517 просмотров карточек туров. Если сравнивать с маем 2021, то подборов стало на 23% больше, а число просмотров туров увеличилось на 36%. В число просмотров не входят роботы поисковых систем и иные автоматизированные запросы, которые определяются и не включаются в статистику.

Назван ТОП турфирм и направлений в Беларуси в июне 2021 года

Cтрелками отмечены изменения позиций популярных направлений относительно прошлого месяца.

В первом летнем топ-10 рейтинге стран новыми направлениями являются ОАЭ и Беларусь. Примерно 30% спроса обращено в сторону Турции.

Всего за половину июня на Holiday.by посетители просматривали туры по 100 странам мира.

Последнюю строчку топ-100 занимает Кабо-Верде. Предложения по турам в эту страну запрашивали 4 раза.

Выбор туров с целью приобретения


Когда клиент желает связаться с турфирмой, которая продает тур, он нажимает кнопку «Показать контакты». Ниже приведена статистика по странам, выбор туров в которые закончился заинтересованностью туриста. Также приведена средняя стоимость на тур в каждую страну. Стоимость указана для одного туриста.

Назван ТОП турфирм и направлений в Беларуси в июне 2021 года


Стрелками показана динамика стран относительно прошлого месяца. Новые направления относительно прошлого месяца в топ-10 выделены зелёным цветом.

Средняя стоимость услуг, за которыми обратились посетители Holiday.by в середине июня 2021 через форму заказа (высокая степень готовности приобрести) составила 2 127 BYN.

Всего туристов за изучаемый период интересовали подробности отдыха в 46 странах мира. Последняя в этом списке за изучаемый период — Вьетнам.

Топ-10 турфирм по просмотрам туров в июне 2021


Holiday.by составил список компаний, чьи туры чаще смотрели туристы за первую половину изучаемого месяца.

Назван ТОП турфирм и направлений в Беларуси в июне 2021 года

Стрелками показана динамика относительно прошлого месяца. Зелёным отмечены новые участники топ-10 по сравнению с прошлым месяцем.

Всего за первые две недели июня 2021 туристы на портале Holiday.by активно изучали туры 65 туристических компаний. В статистику не входят просмотры информационных карточек компаний в каталоге «Турфирмы» на Holiday.by, а также просмотры туров в филиалах изучаемых компаний.

Всем нужны усадьбы


За пятнадцать дней июня 2021 Holiday.by зафиксировал 470 804 просмотра карточек объектов загородного отдыха в Беларуси. По сравнению с прошлым месяцем это на 68% больше. В начале июня 2020 просмотров было 410 823. Таким образом, в текущем году можно говорить об увеличении просмотров в июне текущего года на 15% по сравнению с прошлым годом.

В число просмотров не входят роботы поисковых систем и иные автоматизированные запросы, которые определяются и не включаются в статистику.

Назван ТОП турфирм и направлений в Беларуси в июне 2021 года

Стрелками показано изменение популярности позиций по отношению к прошлому месяцу.

В июне 2021 большинство туристов интересовались отдыхом в белорусских агроусадьбах.

Загородный отдых под Минском или на Браславах


При поиске места отдыха в Беларуси туристы в каталоге Holiday.by указывают интересующие их районы Беларуси. К этой информации был прибавлен топ-10 районов по географии популярных объектов. Так формируется рейтинг популярных в июне 2021 районов страны среди желающих отдохнуть в Беларуси.

Назван ТОП турфирм и направлений в Беларуси в июне 2021 года

Всего в поиске на Holiday.by участвовали 111 районов Беларуси.

На последнем месте в июне 2021 Добрушский район. Объекты отдыха в этом районе в первой половине изучаемого месяца запрашивали 16 раз.

Топ-10 объектов загородного отдыха в Беларуси по просмотрам туристов. Июнь 2021


Информационный спрос (просмотры карточек объектов) сложился следующим образом.

Назван ТОП турфирм и направлений в Беларуси в июне 2021 года

Зелёным отмечены новые объекты в топ-10 по сравнению с рейтингом прошлого месяца. Стрелками показана динамика относительно прошлого месяца.

Всего за первую половину июня 2021 туристы просмотрели карточки 1 760 объектов загородного отдыха в Беларуси на Holiday.by.

Последняя в списке топ-1760 — агроусадьба «Край Земли» набрала 33 просмотра за полмесяца.

Свитязь и Минское море - популярные достопримечательности Беларуси


На Holiday.by популярным разделом является каталог достопримечательностей Беларуси. Туристы заходят знакомиться с информацией и фото места и могут видеть дома рядом, где могут остановиться или получить дополнительные услуги (вкладка «Где остановиться»).

Назван ТОП турфирм и направлений в Беларуси в июне 2021 года

Зелёным выделены новые объекты в топ-10 по сравнению с прошлым месяцем.

За первые две недели июня 2021 на портале Holiday.by самыми популярными были указанные выше топ-10 достопримечательностей. Заметен интерес к отдыху у воды с наступлением тёплого времени года.

Данная информация может быть полезна в том числе гидам и экскурсоводам, экскурсионным бюро, средствам размещения, кафе, ресторанам и турфирмам. Отдельное внимание следует обратить средствам размещения – в прошлом году именно из этого каталога туристы искали средства размещения около основных водоёмов страны.
 
 
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Туристический портал Holiday.by опубликовал статистический отчет за 15 дней июня 2021 года.
 
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