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Назван ТОП турфирм и направлений в Беларуси в июне 2021 года
Источник материала: UDF
Фото: Holiday.by
Беларусы смотрят туры в Турцию, Египет и Грузию
За пятнадцать дней июня 2021 Holiday.by зафиксировал 588 798 подборов туров и 292 517 просмотров карточек туров. Если сравнивать с маем 2021, то подборов стало на 23% больше, а число просмотров туров увеличилось на 36%. В число просмотров не входят роботы поисковых систем и иные автоматизированные запросы, которые определяются и не включаются в статистику.
Cтрелками отмечены изменения позиций популярных направлений относительно прошлого месяца.
В первом летнем топ-10 рейтинге стран новыми направлениями являются ОАЭ и Беларусь. Примерно 30% спроса обращено в сторону Турции.
Всего за половину июня на Holiday.by посетители просматривали туры по 100 странам мира.
Последнюю строчку топ-100 занимает Кабо-Верде. Предложения по турам в эту страну запрашивали 4 раза.
Выбор туров с целью приобретения
Когда клиент желает связаться с турфирмой, которая продает тур, он нажимает кнопку «Показать контакты». Ниже приведена статистика по странам, выбор туров в которые закончился заинтересованностью туриста. Также приведена средняя стоимость на тур в каждую страну. Стоимость указана для одного туриста.
Стрелками показана динамика стран относительно прошлого месяца. Новые направления относительно прошлого месяца в топ-10 выделены зелёным цветом.
Средняя стоимость услуг, за которыми обратились посетители Holiday.by в середине июня 2021 через форму заказа (высокая степень готовности приобрести) составила 2 127 BYN.
Всего туристов за изучаемый период интересовали подробности отдыха в 46 странах мира. Последняя в этом списке за изучаемый период — Вьетнам.
Топ-10 турфирм по просмотрам туров в июне 2021
Holiday.by составил список компаний, чьи туры чаще смотрели туристы за первую половину изучаемого месяца.
Стрелками показана динамика относительно прошлого месяца. Зелёным отмечены новые участники топ-10 по сравнению с прошлым месяцем.
Всего за первые две недели июня 2021 туристы на портале Holiday.by активно изучали туры 65 туристических компаний. В статистику не входят просмотры информационных карточек компаний в каталоге «Турфирмы» на Holiday.by, а также просмотры туров в филиалах изучаемых компаний.
Всем нужны усадьбы
За пятнадцать дней июня 2021 Holiday.by зафиксировал 470 804 просмотра карточек объектов загородного отдыха в Беларуси. По сравнению с прошлым месяцем это на 68% больше. В начале июня 2020 просмотров было 410 823. Таким образом, в текущем году можно говорить об увеличении просмотров в июне текущего года на 15% по сравнению с прошлым годом.
В число просмотров не входят роботы поисковых систем и иные автоматизированные запросы, которые определяются и не включаются в статистику.
Стрелками показано изменение популярности позиций по отношению к прошлому месяцу.
В июне 2021 большинство туристов интересовались отдыхом в белорусских агроусадьбах.
Загородный отдых под Минском или на Браславах
При поиске места отдыха в Беларуси туристы в каталоге Holiday.by указывают интересующие их районы Беларуси. К этой информации был прибавлен топ-10 районов по географии популярных объектов. Так формируется рейтинг популярных в июне 2021 районов страны среди желающих отдохнуть в Беларуси.
Всего в поиске на Holiday.by участвовали 111 районов Беларуси.
На последнем месте в июне 2021 Добрушский район. Объекты отдыха в этом районе в первой половине изучаемого месяца запрашивали 16 раз.
Топ-10 объектов загородного отдыха в Беларуси по просмотрам туристов. Июнь 2021
Информационный спрос (просмотры карточек объектов) сложился следующим образом.
Зелёным отмечены новые объекты в топ-10 по сравнению с рейтингом прошлого месяца. Стрелками показана динамика относительно прошлого месяца.
Всего за первую половину июня 2021 туристы просмотрели карточки 1 760 объектов загородного отдыха в Беларуси на Holiday.by.
Последняя в списке топ-1760 — агроусадьба «Край Земли» набрала 33 просмотра за полмесяца.
Свитязь и Минское море - популярные достопримечательности Беларуси
На Holiday.by популярным разделом является каталог достопримечательностей Беларуси. Туристы заходят знакомиться с информацией и фото места и могут видеть дома рядом, где могут остановиться или получить дополнительные услуги (вкладка «Где остановиться»).
Зелёным выделены новые объекты в топ-10 по сравнению с прошлым месяцем.
За первые две недели июня 2021 на портале Holiday.by самыми популярными были указанные выше топ-10 достопримечательностей. Заметен интерес к отдыху у воды с наступлением тёплого времени года.
Данная информация может быть полезна в том числе гидам и экскурсоводам, экскурсионным бюро, средствам размещения, кафе, ресторанам и турфирмам. Отдельное внимание следует обратить средствам размещения – в прошлом году именно из этого каталога туристы искали средства размещения около основных водоёмов страны.
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Туристический портал Holiday.by опубликовал статистический отчет за 15 дней июня 2021 года.
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