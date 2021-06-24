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На Лукомльской ГРЭС был пожар. В результате в Могилеве и Орше пропадал свет

24.06.2021 06:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На Лукомльской ГРЭС был пожар. В результате в Могилеве и Орше пропадал свет
Иллюстративное фото
В Беларуси, на фоне рекордной жары, произошло ЧП в системе «Белэнерго».

Во всем Могилеве не было электричества и были проблемы с водой: стали троллейбусы, не работают светофоры и АЗС.

Есть неподтвержденная информация об аналогичных проблемах в Шклове, Белыничах, Толочине и Орше, некоторых районах Гомеля.

Жители минской Серебрянки также массово сообщают о перебоях с электричеством.

В Новополоцке горят технологические факелы нефтехимических заводов.

Позже появилось сообщение МЧС:

«Подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре на территории Лукомльской ГРЭС. Информация будет дополнена».


Произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции.

Из-за пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей, сообщили в минэнерго. Отключены 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ.

Предварительная причина пожара по версии Минэнерго — повреждение измерительного трансформатора.

По состоянию на 22:37 стали появляться сообщения о том, что электроснабжение в Могилеве начало восстанавливаться.

В 23:02 спасатели сообщили, что загорание трансформатора напряжения ТН-330 кВ (2 секция) на Лукомльской ГРЭС ликвидировано. Пострадавших нет.
 
Теги: Гомель, Могилев
 
 
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В Новополоцке горят технологические факелы нефтехимических заводов.
 
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