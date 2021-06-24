|
На Лукомльской ГРЭС был пожар. В результате в Могилеве и Орше пропадал свет
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Во всем Могилеве не было электричества и были проблемы с водой: стали троллейбусы, не работают светофоры и АЗС.
Есть неподтвержденная информация об аналогичных проблемах в Шклове, Белыничах, Толочине и Орше, некоторых районах Гомеля.
Жители минской Серебрянки также массово сообщают о перебоях с электричеством.
В Новополоцке горят технологические факелы нефтехимических заводов.
Позже появилось сообщение МЧС:
«Подразделения МЧС выехали по сообщению о пожаре на территории Лукомльской ГРЭС. Информация будет дополнена».
Произошло возгорание одной из секций трансформаторной подстанции.
Из-за пожара на Лукомльской ГРЭС нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей, сообщили в минэнерго. Отключены 8 энергоблоков ГРЭС и все исходящие линии 330 кВ.
Предварительная причина пожара по версии Минэнерго — повреждение измерительного трансформатора.
По состоянию на 22:37 стали появляться сообщения о том, что электроснабжение в Могилеве начало восстанавливаться.
В 23:02 спасатели сообщили, что загорание трансформатора напряжения ТН-330 кВ (2 секция) на Лукомльской ГРЭС ликвидировано. Пострадавших нет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Новополоцке горят технологические факелы нефтехимических заводов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)