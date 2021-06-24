Гомельский БЧ стал бронзовым призером чемпионата Беларуси по мини-футболу

Источник материала: ОНТ

Игроки гомельского БЧ стали бронзовыми призерами чемпионата Беларуси по мини-футболу.

Сегодня в третьем матче серии гомельчане по пенальти обыграли «Столицу». Основное время поединка и два овертайма завершились вничью – 7:7. При этом минский клуб отыгрался лишь за 10 секунд до финального свистка. В серии пенальти игроки БЧ реализовали все пять ударов и выиграли бронзовые медали турнира. В решающей серии, где встречаются оршанский «Витэн» и гомельский ВРЗ, счет 1:1. Третий матч команды проведут завтра.

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