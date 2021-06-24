К Международному олимпийскому дню в Минске открылись две фотовыставки

Источник материала: ОНТ

Пока лучшие атлеты готовятся к главному старту, самое время вспомнить победы минувшие. Сегодня отмечается Международный олимпийский день.

По этому поводу в столице заработали сразу две фотовыставки, посвященные главным успехам белорусов на Олимпиадах, а также рассказывающие о пути наших спортсменов в отборе на соревнования в Токио. Увидеть уникальные снимки можно в университете физкультуры, а также в центре Минска у городской ратуши. Продлится выставка до старта Олимпийских игр.

Международный олимпийский день 23 июня отмечается с 1948 года. Эта дата была выбрана не случайно. Ведь именно в этот день в далеком 1894 году и был создан Международный олимпийский комитет.

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