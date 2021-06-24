ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

К Международному олимпийскому дню в Минске открылись две фотовыставки

24.06.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

К Международному олимпийскому дню в Минске открылись две фотовыставки

Пока лучшие атлеты готовятся к главному старту, самое время вспомнить победы минувшие. Сегодня отмечается Международный олимпийский день.

По этому поводу в столице заработали сразу две фотовыставки, посвященные главным успехам белорусов на Олимпиадах, а также рассказывающие о пути наших спортсменов в отборе на соревнования в Токио. Увидеть уникальные снимки можно в университете физкультуры, а также в центре Минска у городской ратуши. Продлится выставка до старта Олимпийских игр. 

Международный олимпийский день 23 июня отмечается с 1948 года. Эта дата была выбрана не случайно. Ведь именно в этот день в далеком 1894 году и был создан Международный олимпийский комитет.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пока лучшие атлеты готовятся к главному старту, самое время вспомнить победы минувшие. Сегодня отмечается Международный олимпийский день. По этому поводу в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пожар на Лукомльской ГРЭС. Что известно о ЧП, из-за которого несколько областей остались без света
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by