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Женская сборная Беларуси по баскетболу пробилась в полуфинал чемпионата Европы

24.06.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по баскетболу пробилась в полуфинал чемпионата Европы

Женская сборная Беларуси по баскетболу пробилась в полуфинал чемпионата Европы.

Сегодня команда Натальи Трофимовой вновь порадовала яркой игрой и в 1/4-й финала обыграла сборную Швеции. Белоруски уверенно начали матч и со счетом 26:14 выиграли первую половину. Далее сборная Беларуси контролировала ход поединка и довела встречу до победы – 58:46. Выход нашей команды в полуфинал турнира – одна из самых громких сенсаций Евробаскета. До этой стадии белоруски в своей истории добирались прежде лишь однажды, когда в 2007 году выиграли бронзовые медали чемпионата Европы. В полуфинале наши девушки сыграют со сборной Франции. 

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Женская сборная Беларуси по баскетболу пробилась в полуфинал чемпионата Европы. Сегодня команда Натальи Трофимовой вновь порадовала яркой игрой и в 1/4-й финала...
 
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