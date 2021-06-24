Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по баскетболу пробилась в полуфинал чемпионата Европы.

Сегодня команда Натальи Трофимовой вновь порадовала яркой игрой и в 1/4-й финала обыграла сборную Швеции. Белоруски уверенно начали матч и со счетом 26:14 выиграли первую половину. Далее сборная Беларуси контролировала ход поединка и довела встречу до победы – 58:46. Выход нашей команды в полуфинал турнира – одна из самых громких сенсаций Евробаскета. До этой стадии белоруски в своей истории добирались прежде лишь однажды, когда в 2007 году выиграли бронзовые медали чемпионата Европы. В полуфинале наши девушки сыграют со сборной Франции.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram