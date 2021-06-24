|
Что Белагропромбанк предлагает людям пенсионного возраста?
Источник материала: ОНТ
Забота о старшем поколении – обязанность каждого из нас. Белагропромбанк уже более 30 лет не забывает об этой категории вкладчиков. Сегодня расскажем, как крупнейший банк страны заботится о людях пенсионного возраста и какие продукты предлагает для этой категории граждан.
В свой юбилейный год Белагропромбанк продолжает радовать своих вкладчиков новыми продуктами. Банк заботится о старшем поколении и предлагает лицам, получающим государственные пенсии или пособия, оформить пакет «Забота».
По данному пакету в рамках рекламной акции «Вместе с Заботой» предусмотрены подарки – например, 30 рублей каждому новому клиенту банка. Еще один бонус к карте – это чтение электронных журналов издательского дома «Толока».
Помимо новых продуктов и акций, Белагропромбанк продолжает радовать своих вкладчиков рекламными играми. На прошлой неделе были разыграны последние три кроссовера игры «Авторалли призов». А уже скоро банк разыграет первую однокомнатную квартиру в Минске в рамках новой игры «Юбилейный урожай призов». А пока новые счастливчики идут к своей победе, оформляя вклады в Белагропромбанке, мы хотим поделиться яркими эмоциями вкладчиков банка, которые уже нашли свои призы.
Следите за новостями банка и не упускайте шанс выиграть одну из квартир или денежный приз в рекламной игре «Юбилейный урожай призов». Игра уже началась, и у тех, кто оформит вклад в банке до 31 августа, есть шанс на победу.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забота о старшем поколении – обязанность каждого из нас. Белагропромбанк уже более 30 лет не забывает об этой категории вкладчиков. Сегодня расскажем, как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)