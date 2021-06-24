Что Белагропромбанк предлагает людям пенсионного возраста?

Источник материала: ОНТ

Забота о старшем поколении – обязанность каждого из нас. Белагропромбанк уже более 30 лет не забывает об этой категории вкладчиков. Сегодня расскажем, как крупнейший банк страны заботится о людях пенсионного возраста и какие продукты предлагает для этой категории граждан.



В свой юбилейный год Белагропромбанк продолжает радовать своих вкладчиков новыми продуктами. Банк заботится о старшем поколении и предлагает лицам, получающим государственные пенсии или пособия, оформить пакет «Забота».

Анна Свистунова, операционный директор дивизиона розничного бизнеса Белагропромбанка: «Наша карта "Забота" сделана специально для пенсионеров. Это целый пакет, наполненный разнообразными "плюшками" и бонусами. Во-первых, это карточка выпускается к пенсионному счету сроком на 5 лет. Карта "Белкарт" выпускается абсолютно бесплатно. Есть возможность подключения международных систем. Обслуживание бесплатное. Бесплатное СМС-информирование. И много-много разных бонусов».

По данному пакету в рамках рекламной акции «Вместе с Заботой» предусмотрены подарки – например, 30 рублей каждому новому клиенту банка. Еще один бонус к карте – это чтение электронных журналов издательского дома «Толока».

Анна Свистунова, операционный директор дивизиона розничного бизнеса Белагропромбанка: «Но это еще не все, если клиент приводит друга, то есть возможность получить 10 рублей за каждого друга. Друг также получает 5 рублей. Вот такая интересная игра для наших пенсионеров».

Помимо новых продуктов и акций, Белагропромбанк продолжает радовать своих вкладчиков рекламными играми. На прошлой неделе были разыграны последние три кроссовера игры «Авторалли призов». А уже скоро банк разыграет первую однокомнатную квартиру в Минске в рамках новой игры «Юбилейный урожай призов». А пока новые счастливчики идут к своей победе, оформляя вклады в Белагропромбанке, мы хотим поделиться яркими эмоциями вкладчиков банка, которые уже нашли свои призы.

Татьяна Царун, вкладчик Белагропромбанка: «Не верила. Когда узнала – чуть сердце не выскочило. Побежала в банк узнавать. Работники банка мне сообщили».

Анатолий Шамаль, вкладчик Белагропромбанка: «О нашем выигрыше мы узнали по телевизору. Как раз с женой сидели вечером смотрели».

Следите за новостями банка и не упускайте шанс выиграть одну из квартир или денежный приз в рекламной игре «Юбилейный урожай призов». Игра уже началась, и у тех, кто оформит вклад в банке до 31 августа, есть шанс на победу.





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