ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Где в Беларуси можно развлечься и отдохнуть всей семьей?

24.06.2021 06:35 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Где в Беларуси можно развлечься и отдохнуть всей семьей?

Внутренний туризм в Беларуси набирает обороты. Тысячи людей ищут качественную замену берегам турецким и находят возможность отдохнуть всей семьей на родных просторах. Одно из таких мест – база отдыха «Привал» неподалеку от Гродно. Пять лет назад ее открыли на месте старого профилактория, а сегодня это популярнейший комплекс, куда развлечься и отвлечься от городской суеты съезжаются гости со всего мира. Посмотреть, чем удивляют посетителей этим летом, отправилась наша съемочная группа.

Сделать лето незабываемым для каждого ребенка – на «Привале» такой подход уже традиция. Три года подряд с приходом тепла здесь открывают лагерь. На целый день сюда съезжаются дети со всего Гродно. У каждого – яркая красная форма, на кепках самых активных – россыпь наград. Аттракционы, спортивные площадки, аниматоры – домой отправляются лишь на ночь, а о гаджетах детвора здесь даже не вспоминает. Пока малыши обливаются из водных пистолетов, на соседней площадке проходит республиканский турнир по большому теннису «Кубок "Привала"» среди подростков 12, 14 и 16 лет. Финальный матч – упорная борьба между Гродно и Минском. Здесь гордятся – постарались сделать для детей всё на высшем уровне, как у взрослых – и корт международного уровня, и призовой фонд внушительный – 1600 рублей победителю плюс приятные бонусы.

«Привал» для гродненцев с первых же дней – любимое место отдыха для всей семьи. Базу любят, и круглый год приезжают сюда развлечься, отметить самые важные даты в жизни – свадьбы и дни рождения. В выходные собирается до 3,5 тысяч гостей. Тем более что развлечений множество – пока родители отдыхают в беседке у мангала, для детей готовы анимационные программы, аттракционы, спортплощадки с любым инвентарем.

В июле Гродненская табачная фабрика отметит уже 160 лет со дня основания. Здесь понимают, насколько важно заниматься социальными проектами, развивать и поддерживать спорт, активный отдых. Поэтому к празднику готовят подарок для гродненцев – введут в строй новый гостиничный комплекс на 60 мест. А значит, на «Привал» к живописному берегу «Немана» смогут приезжать с ночевкой большие семьи, компании, спортсмены и туристические группы со всего мира. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внутренний туризм в Беларуси набирает обороты. Тысячи людей ищут качественную замену берегам турецким и находят возможность отдохнуть всей семьей на родных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пожар на Лукомльской ГРЭС. Что известно о ЧП, из-за которого несколько областей остались без света
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by