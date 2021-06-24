Где в Беларуси можно развлечься и отдохнуть всей семьей?

Источник материала: ОНТ

Внутренний туризм в Беларуси набирает обороты. Тысячи людей ищут качественную замену берегам турецким и находят возможность отдохнуть всей семьей на родных просторах. Одно из таких мест – база отдыха «Привал» неподалеку от Гродно. Пять лет назад ее открыли на месте старого профилактория, а сегодня это популярнейший комплекс, куда развлечься и отвлечься от городской суеты съезжаются гости со всего мира. Посмотреть, чем удивляют посетителей этим летом, отправилась наша съемочная группа.



Сделать лето незабываемым для каждого ребенка – на «Привале» такой подход уже традиция. Три года подряд с приходом тепла здесь открывают лагерь. На целый день сюда съезжаются дети со всего Гродно. У каждого – яркая красная форма, на кепках самых активных – россыпь наград. Аттракционы, спортивные площадки, аниматоры – домой отправляются лишь на ночь, а о гаджетах детвора здесь даже не вспоминает. Пока малыши обливаются из водных пистолетов, на соседней площадке проходит республиканский турнир по большому теннису «Кубок "Привала"» среди подростков 12, 14 и 16 лет. Финальный матч – упорная борьба между Гродно и Минском. Здесь гордятся – постарались сделать для детей всё на высшем уровне, как у взрослых – и корт международного уровня, и призовой фонд внушительный – 1600 рублей победителю плюс приятные бонусы.

«Привал» для гродненцев с первых же дней – любимое место отдыха для всей семьи. Базу любят, и круглый год приезжают сюда развлечься, отметить самые важные даты в жизни – свадьбы и дни рождения. В выходные собирается до 3,5 тысяч гостей. Тем более что развлечений множество – пока родители отдыхают в беседке у мангала, для детей готовы анимационные программы, аттракционы, спортплощадки с любым инвентарем.

В июле Гродненская табачная фабрика отметит уже 160 лет со дня основания. Здесь понимают, насколько важно заниматься социальными проектами, развивать и поддерживать спорт, активный отдых. Поэтому к празднику готовят подарок для гродненцев – введут в строй новый гостиничный комплекс на 60 мест. А значит, на «Привал» к живописному берегу «Немана» смогут приезжать с ночевкой большие семьи, компании, спортсмены и туристические группы со всего мира.

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