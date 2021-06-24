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Стоимость автомобильного топлива повышается в Беларуси с 24 июня
Источник материала: ОНТ
В Беларуси с 24 июня повышаются цены на автомобильное топливо,
Цены на топливо на АЗС будут следующие: на АИ-92-К5-Евро – Br1,88, АИ-95-К5-Евро – Br1,98, АИ-98-К5-Евро – Br2,20, ДТ – Br1,98.
ФОТО: БЕЛТА
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В Беларуси с 24 июня повышаются цены на автомобильное топливо, сообщает концерн «Белнефтехим». Цены на топливо на АЗС будут следующие: на АИ-92-К5-Евро – Br1,88,...
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