Технологии будущего и новые контракты: подводим итоги первого дня международной выставки «MILEX-2021»

Источник материала: ОНТ

Внешняя экономическая агрессия против Беларуси заставляет концентрироваться на укреплении обороноспособности. Отечественные и зарубежные достижения вооружейников в эти дни – на выставке «MILEX-2021». Она сегодня открылась в Минске. Весь день на месте работала наша съёмочная группа.



Сами того не зная, участники выставки в прямом смысле с порога окунулись в мир инноваций. Каждого вошедшего встречал искусственный интеллект. Камеры подключили к нейронной сети, обученной находить всех и вся: человек, автомобиль, оружие, брошенный предмет и даже правонарушение. Главное – показать, что или кого нужно отыскать. И пока искусственный интеллект занимался своими делами, нам удалось отыскать, пожалуй, самую яркую гостью. Внешность Зубейды Джалал запутала бы даже нейронную сеть – перед вами министр оборонной промышленности Пакистана. Она с твердостью, свойственной должности, заявляет о намерениях.

Зубейда Джалал, министр оборонной промышленности Пакистана: «Сейчас настало время перейти уже к более практическим шагам и ускорить наше сотрудничество с Беларусью. И эта выставка – прекрасный повод увидеть все своими глазами и ощутить все возможности Беларуси, в том числе в возможности сотрудничества».

Как бы это ни прозвучало, но Зубейда Джалал положила глаз на систему видеонаблюдения, которая, в свою очередь, не сводила глаз с неё.

Зубейда Джалал, министр оборонной промышленности Пакистана: «Мы обратили внимание на ряд систем видеонаблюдения различных типов, ряд беспилотников, и мы видим, что это системы, которые обладают наиболее продвинутыми технологиями, чем сегодня мы имеем в Пакистане. Последние 20 лет мы ведем борьбу с терроризмом, поэтому нам нужны системы, которые помогут в этой борьбе».

А посмотреть на белорусском стенде действительно есть на что. Взять хотя бы вот этот гранатомет. Да, это не три гранатомета – один. Довольно грозное оружие может проводить в последний путь танк противника хоть за стеной, хоть в окопе. Можно дать залп из трех, чтоб наверняка.

Владимир Кореньков, ученый, конструктор боеприпасов для сухопутных войск: «Есть уникальное свойство, которого нет ни у каких гранатометов – это траекторный подрыв. Это позволяет укрытые цели – я устанавливаю дистанцию к цели, которую я могу определить на глаз, либо я получаю целеуказания, устанавливаю дистанцию и с точностью до одного метра будет произведен взрыв».

Ближе к полудню сорвали вуаль с одной из интриг «MILEX-2021». Новая разработка – бронетранспортер V2. Переброска личного состава к местам боевых действий, проведение спецопераций и обеспечение огневой поддержки в бою – задачи этой машины.

И гвоздь программы – мировая премьера беспилотного вертолета Hunter. Только для военных действий. Машина с серьезной боевой нагрузкой. Человек лишь нажимает кнопку, остальное выполняет нейросеть. Единственное решение, которое не разрешили принимать боевой новинке – ведение огня.

Выставка «MILEX» вне всякого сомнения стала брендом, а Беларусь заработала на международной арене признание от зарубежных партнеров.

По масштабам задач, составу и уровню участников, инфраструктуре выставка в Минске считается одной из крупнейших в Восточной Европе. Здесь собраны лучшие конструкторские бюро разных стран. И демонстрируют не только результаты, но и заключают выгодные контракты. Только вот не нужно забывать: опираться следует лишь на свои силы.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси: «Мы этим курсом шли, и сегодня то, что видим, – это подтверждение в правильности выбранной тактики, если бы мы не занимались этим раньше, то не увидели бы такого количества современных образцов».

Надо сказать, что прошел всего день, а участники выставки уже договариваются о взаимном сотрудничестве. Впереди еще два дня. А для тех, кто сумел рассмотреть что-то помимо образцов вооружения и техники, организаторы уточняют: выставка исключительно оборонная.

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