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Технологии будущего и новые контракты: подводим итоги первого дня международной выставки «MILEX-2021»
Источник материала: ОНТ
Внешняя экономическая агрессия против Беларуси заставляет концентрироваться на укреплении обороноспособности. Отечественные и зарубежные достижения вооружейников в эти дни – на выставке «MILEX-2021». Она сегодня открылась в Минске. Весь день на месте работала наша съёмочная группа.
Сами того не зная, участники выставки в прямом смысле с порога окунулись в мир инноваций. Каждого вошедшего встречал искусственный интеллект. Камеры подключили к нейронной сети, обученной находить всех и вся: человек, автомобиль, оружие, брошенный предмет и даже правонарушение. Главное – показать, что или кого нужно отыскать. И пока искусственный интеллект занимался своими делами, нам удалось отыскать, пожалуй, самую яркую гостью. Внешность Зубейды Джалал запутала бы даже нейронную сеть – перед вами министр оборонной промышленности Пакистана. Она с твердостью, свойственной должности, заявляет о намерениях.
Как бы это ни прозвучало, но Зубейда Джалал положила глаз на систему видеонаблюдения, которая, в свою очередь, не сводила глаз с неё.
А посмотреть на белорусском стенде действительно есть на что. Взять хотя бы вот этот гранатомет. Да, это не три гранатомета – один. Довольно грозное оружие может проводить в последний путь танк противника хоть за стеной, хоть в окопе. Можно дать залп из трех, чтоб наверняка.
Ближе к полудню сорвали вуаль с одной из интриг «MILEX-2021». Новая разработка – бронетранспортер V2. Переброска личного состава к местам боевых действий, проведение спецопераций и обеспечение огневой поддержки в бою – задачи этой машины.
И гвоздь программы – мировая премьера беспилотного вертолета Hunter. Только для военных действий. Машина с серьезной боевой нагрузкой. Человек лишь нажимает кнопку, остальное выполняет нейросеть. Единственное решение, которое не разрешили принимать боевой новинке – ведение огня.
Выставка «MILEX» вне всякого сомнения стала брендом, а Беларусь заработала на международной арене признание от зарубежных партнеров.
По масштабам задач, составу и уровню участников, инфраструктуре выставка в Минске считается одной из крупнейших в Восточной Европе. Здесь собраны лучшие конструкторские бюро разных стран. И демонстрируют не только результаты, но и заключают выгодные контракты. Только вот не нужно забывать: опираться следует лишь на свои силы.
Надо сказать, что прошел всего день, а участники выставки уже договариваются о взаимном сотрудничестве. Впереди еще два дня. А для тех, кто сумел рассмотреть что-то помимо образцов вооружения и техники, организаторы уточняют: выставка исключительно оборонная.
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Технологии будущего и новые контракты: подводим итоги первого дня международной выставки «MILEX-2021»
Внешняя экономическая агрессия против Беларуси заставляет концентрироваться на укреплении обороноспособности. Отечественные и зарубежные достижения...
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