Евро-2020: Дважды ничья у сборных: Португалия-Франция и у Германия-Венгрия. Рекорд Роналду

Встреча завершилась со счетом 2:2. В составе немцев голами отметились Леон Грецка и Кай Хаверц. У венгров точные удары на счету Адама Салаи и Андраша Шефера.













Германия вышла в плей-офф со второго места.





пишет Трибуна. Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в матче с Францией (2:2, второй тайм) на Евро-2020,Трибуна.





Теперь у нападающего суммарно 21 забитый мяч на чемпионатах Европы и мира. На долю Евро пришлись 14 из них.





Роналду опередил экс-форварда сборной Германии Мирослава Клозе – на его счету было 16 голов на чемпионатах мира и 3 на чемпионатах Европы. набрала два очка и покинула турнир, заняв в квартете четвертую позицию.

Франция набрала пять очков и вышла в 1/8 финала с первого места. Португалия набрала четыре очка и также оказалась в 1/8 финала, заняв третью позицию.

Матчи плей-офф стартуют 26 июня.