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Минэкономики: Беларусь на фоне санкций ЕС найдет новые рынки сбыта
24.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь сможет преодолеть последствия санкций со стороны Евросоюза. План действий есть, заявили в Минэкономики страны, передает «МИР 24».
На этой неделе Евросоюз утвердил четвертый пакет ограничительных мер против некоторых крупных предприятий Беларуси. В Минэкономики подчеркнули, что к такому шагу Запада страна была готова. Сейчас основная задача – защитить сотрудников предприятий от последствий этих ограничений.
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На этой неделе Евросоюз утвердил четвертый пакет ограничительных мер против некоторых крупных предприятий Беларуси.
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