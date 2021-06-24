Минэкономики: Беларусь на фоне санкций ЕС найдет новые рынки сбыта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь сможет преодолеть последствия санкций со стороны Евросоюза. План действий есть, заявили в Минэкономики страны, передает «МИР 24».

«Так как санкции касаются в большей степени наших экспортных поставок, то это вопросы диверсификации этих поставок. Конечно, здесь рынок Российской Федерации, рынок Китая, рынок стран СНГ. Белорусская продукция хорошо известна. Я не думаю, что мы не сможем найти покупателя на нее», – заявил заместитель министра экономики Республики Беларусь Дмитрий Ярошевич.

На этой неделе Евросоюз утвердил четвертый пакет ограничительных мер против некоторых крупных предприятий Беларуси. В Минэкономики подчеркнули, что к такому шагу Запада страна была готова. Сейчас основная задача – защитить сотрудников предприятий от последствий этих ограничений.