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Минэкономики: Беларусь на фоне санкций ЕС найдет новые рынки сбыта

24.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь сможет преодолеть последствия санкций со стороны Евросоюза. План действий есть, заявили в Минэкономики страны, передает «МИР 24».

«Так как санкции касаются в большей степени наших экспортных поставок, то это вопросы диверсификации этих поставок. Конечно, здесь рынок Российской Федерации, рынок Китая, рынок стран СНГ. Белорусская продукция хорошо известна. Я не думаю, что мы не сможем найти покупателя на нее», – заявил заместитель министра экономики Республики Беларусь Дмитрий Ярошевич.

На этой неделе Евросоюз утвердил четвертый пакет ограничительных мер против некоторых крупных предприятий Беларуси. В Минэкономики подчеркнули, что к такому шагу Запада страна была готова. Сейчас основная задача – защитить сотрудников предприятий от последствий этих ограничений.



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На этой неделе Евросоюз утвердил четвертый пакет ограничительных мер против некоторых крупных предприятий Беларуси.
 
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