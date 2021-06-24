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Определились все участники 1/8 финала Евро-2020 — плей-офф стартует уже в субботу
Источник материала: Навiны
В борьбе за титул чемпиона Европы осталось всего 16 команд, которые по итогам группового раунда вышли в 1/8 финала.
Матчи этой стадии пройдут 26-29 июня и будут начинаться в 19 и 22 часов по минскому времени:
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
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В борьбе за титул чемпиона Европы осталось всего 16 команд, которые по итогам группового раунда вышли в 1/8 финала.
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