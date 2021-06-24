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Определились все участники 1/8 финала Евро-2020 — плей-офф стартует уже в субботу

24.06.2021 07:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В борьбе за титул чемпиона Европы осталось всего 16 команд, которые по итогам группового раунда вышли в 1/8 финала.

Определились все участники 1/8 финала Евро-2020 — плей-офф стартует уже в субботу

Матчи этой стадии пройдут 26-29 июня и будут начинаться в 19 и 22 часов по минскому времени:

26 июня

  • Уэльс — Дания («Амстердам-Арена»);
  • Италия — Австрия («Уэмбли»).

27 июня

  • Нидерланды — Чехия («Пушкаш Арена»);
  • Бельгия — Португалия («Олимпико де Севилья — Ла Картуха»).

28 июня

  • Хорватия — Испания («Паркен»);
  • Франция — Швейцария (Национальный стадион Румынии).

29 июня

  • Англия — Германия («Уэмбли»);
  • Швеция — Украина («Хэмпден Парк»).

 

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В борьбе за титул чемпиона Европы осталось всего 16 команд, которые по итогам группового раунда вышли в 1/8 финала.
 
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