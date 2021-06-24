Определились все участники 1/8 финала Евро-2020 — плей-офф стартует уже в субботу

В борьбе за титул чемпиона Европы осталось всего 16 команд, которые по итогам группового раунда вышли в 1/8 финала.





Матчи этой стадии пройдут 26-29 июня и будут начинаться в 19 и 22 часов по минскому времени:

26 июня

Уэльс — Дания («Амстердам-Арена»);

Италия — Австрия («Уэмбли»).

27 июня

Нидерланды — Чехия («Пушкаш Арена»);

Бельгия — Португалия («Олимпико де Севилья — Ла Картуха»).

28 июня

Хорватия — Испания («Паркен»);

Франция — Швейцария (Национальный стадион Румынии).

29 июня

Англия — Германия («Уэмбли»);

Швеция — Украина («Хэмпден Парк»).