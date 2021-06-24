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В Берлине прокомментировали начало суда над Тихановским

24.06.2021 07:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Правительство Германии прокомментировало начинающийся 24 июня процесс против Сергея Тихановского, потребовав освободить всех политзаключенных в Беларуси.

В Берлине прокомментировали начало суда над Тихановским
Сергей Тихановский на сборе подписей в поддержку своей кандидатуры в мае 2020 года
Правительство Германии требует освобождения всех политзаключенных в Беларуси. С таким заявлением перед началом судебного процесса над блогером Сергеем Тихановским выступила представитель МИД ФРГ Мария Адебар (Maria Adebahr) в Берлине в среду, 23 июня, передает корреспондент DW.


Мария Адебар

"Мы требуем освобождения всех политических заключенных и восстановления принципов правового государства. А также осуждаем насилие и действия властей в отношении демонстрантов в Минске и решительно предостерегаем от ограничения прав на свободу мнения, как это сейчас происходит" - подчеркнула Адебар.

Первое заседание по делу в отношении Тихановского назначено на четверг, 24 июня. Оно пройдет в СИЗО №3 в Гомеле в закрытом режиме. Непосредственно по поводу начинающегося 24 июня судебного процесса Мария Адебар заявила: "О том, как мы оцениваем конкретный процесс, можно будет говорить после того, как он начнется".


В чем обвиняют Тихановского и какой срок ему грозит

Вместе с Тихановским на скамье подсудимых - оппозиционный политик Николай Статкевич, создатель Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик, а также еще три фигуранта - Артем Саков, Дмитрий Попов и Владимир Цыганович.

В конце апреля Следственный комитет Беларуси сообщил о завершении расследования и передаче дела прокурору. Трех человек - Тихановского, Сакова и Попова - обвинили в организации массовых беспорядков, распространении материалов, направленных на разжигание социальной розни, и угрозах в адрес представителей режима Лукашенко. Статкевичу вменяют в вину организацию массовых беспорядков. Лосика и Цыгановича обвиняют в организации массовых беспорядков и разжигании вражды.

Сергей Тихановский - муж Светланы Тихановской, ставшей после его задержания одним из лидеров белорусской оппозиции. Его задержали 29 мая в Гродно во время сбора подписей за выдвижение его кандидатом в президенты страны. По статье об организации массовых беспорядков Тихановскому может грозить до 15 лет лишения свободы.
 
Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Правительство Германии прокомментировало начинающийся 24 июня процесс против Сергея Тихановского, потребовав освободить всех политзаключенных в Беларуси.
 
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