В Берлине прокомментировали начало суда над Тихановским

Сергеем Тихановским выступила представитель МИД ФРГ Мария Адебар (Maria Adebahr) в Берлине в среду, 23 июня, передает корреспондент DW. Правительство Германии требует освобождения всех политзаключенных в Беларуси. С таким заявлением перед началом судебного процесса над блогеромвыступила представитель МИД ФРГ(Maria Adebahr) в Берлине в среду, 23 июня,корреспондент DW.









Мария Адебар





"Мы требуем освобождения всех политических заключенных и восстановления принципов правового государства. А также осуждаем насилие и действия властей в отношении демонстрантов в Минске и решительно предостерегаем от ограничения прав на свободу мнения, как это сейчас происходит" - подчеркнула Адебар.





Первое заседание по делу в отношении Тихановского назначено на четверг, 24 июня. Оно пройдет в СИЗО №3 в Гомеле в закрытом режиме. Непосредственно по поводу начинающегося 24 июня судебного процесса Мария Адебар заявила: "О том, как мы оцениваем конкретный процесс, можно будет говорить после того, как он начнется".



В чем обвиняют Тихановского и какой срок ему грозит

Вместе с Тихановским на скамье подсудимых - оппозиционный политик Николай Статкевич, создатель Telegram-канала "Беларусь головного мозга" Игорь Лосик, а также еще три фигуранта - Артем Саков, Дмитрий Попов и Владимир Цыганович.





В конце апреля Следственный комитет Беларуси сообщил о завершении расследования и передаче дела прокурору. Трех человек - Тихановского, Сакова и Попова - обвинили в организации массовых беспорядков, распространении материалов, направленных на разжигание социальной розни, и угрозах в адрес представителей режима Лукашенко. Статкевичу вменяют в вину организацию массовых беспорядков. Лосика и Цыгановича обвиняют в организации массовых беспорядков и разжигании вражды.



