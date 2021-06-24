Почему произошла авария на Лукомльской ГРЭС

На одной из систем шин Лукомльской ГРЭС вечером 23 июня из-за аномальной температуры разрушился трансформатор напряжения , после чего отключились линии электропередачи 330 кВ и все работающее оборудование электростанции, сообщает пресс-служба объединения «Белэнерго» со ссылкой на заместителя гендиректора — главного инженера Владимира Боброва.





Мощность работавшего на тот момент оборудования составляла 1.400 мегаватт. Из-за происшествия обесточились подстанции 330 кВ «Орша», «Могилев», «Могилев — Северная», вследствие чего прервалось снабжение электричеством потребителей Оршанского и Могилевского энергоузлов.

По информации Боброва, инцидент произошел в 21.39. В течение часа персонал энергосистемы восстановил питание системных подстанций 330 кВ и подключил подстанции 110 кВ.

«В настоящее время завершается анализ подключения потребителей сети 0,4—10 киловольт. Данные операции будут завершены в ближайшее время. В районе 2—3 часов ночи все потребители будут обеспечены электроэнергией», — заверил представитель «Белэнерго».

Он отметил, что для полного восстановления режима генерации на Лукомльской ГРЭС «одновременно ведутся пусковые операции по включению в сеть четырех энергоблоков общей мощностью 1.300 мегаватт с последующим включением в работу остальных энергоблоков ГРЭС». Кроме того, сказал Бобров, идут пусковые операции на двух турбогенераторах Минской ТЭЦ-4 мощностью по 100 мегаватт, в Брестской энергосистеме включены две газовые турбины суммарной мощностью 50 МВт.

После разъяснений представителя «Белэнерго» пресс-служба объединения дополнительно сообщила, что в 0.49 в энергосистему был включем 5-й блок Лукомльской ГРЭС.

Ранее пресс-служба Минэнерго сообщила о нарушении электроснабжения населенных пунктов Могилевской и Витебской областей из-за пожара на Лукомльской ГРЭС, а также отключении восьми энергоблоков станции и всех исходящих линий 330 кВ.

По сообщению могилевского корреспондента БелаПАН, в городе около часа отсутствовали свет, вода и интернет, перестали работать магазины и светофоры. Сначала свет начал мигать, затем отключился на несколько минут, снова появился и потом опять исчез. Возобновление энергоснабжения жители некоторых районов встретили криками «ура!».

«Энергетики оперативно восстанавливают электроснабжение, информации о пожарах на «Нафтане», «Полимире» или других предприятиях в связи с отключением нет», — сообщила пресс-служба МЧС.

Для оперативного решения вопросов, связанных с отключением электроснабжения, работает комиссия по чрезвычайным ситуациям при Витебском облисполкоме.