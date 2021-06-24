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Температурный рекорд июня продержался только день — новый экстремум +37,1°C

24.06.2021 07:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лишь сутки продержался новый температурный рекорд июня за весь период инструментальных метеонаблюдений в Беларуси.

Температурный рекорд июня продержался только день — новый экстремум +37,1°C

23 июня на метеостанции «Октябрь» в Гомельской области воздух прогрелся до 37,1 градуса тепла.

Днем ранее там же был перекрыт максимум месяца, державшийся с 23 июня 1964 года (35,9 против 35,6 градуса в Березино, Минская область).

Еще в семи городах температура достигла либо превысила 36-градусную отметку, в шести случаях побиты локальные месячные рекорды, зафиксированные накануне. В Лельчицах было 36,7 градуса (35,8), в Могилеве — 36,6 (34,9), Василевичах — 36,6 (35,3), Брагине — 36,2 (34), Житковичах — 36,1 (35,2), Гомеле — 36 (35), Жлобине — 36 (35,7). В Василевичах за день до этого был повторен рекорд месяца, зарегистрированный 3 июня 1901 года.

В целом количество метеостанций, где в нынешнем июне обновились рекорды месяца, минувшим днем возросло с 17 до 33. Новые рекорды дня отмечены на 46 из 48 станций, архив которых ранее был оцифрован и выложен на погодный ресурс meteoinfo.by. Исключением стали Березино и Высокое. Самый западный город страны оказался под влиянием атмосферного фронта: выпало 26 мм осадков, или 26 л воды на квадратный метр (41% месячной нормы).

В Минске максимальная температура составила 33,1 градуса. Обновлен рекорд дня 57-летней давности (32,5). 22 июня в столице было 33,5 градуса, рекорд дня превышен на 1,9 градуса (31,6 также в 1964 году). Рекорд месяца — 34 градуса (13 июня 2019 года), но может пасть 24 июня, так как Белгидромет вновь прогнозирует в столице 32—34 градуса.

Температурные рекорды в стране обновляются ежедневно с 19 июня. Очень жаркая погода сохранится до конца рабочей недели.

Абсолютный максимум температуры для Беларуси составляет 38,9 градуса выше нуля (зафиксирован 8 августа 2010 года в Гомеле).

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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