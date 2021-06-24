ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белэнерго: Причиной аварии на Лукомльской ГРЭС стала аномальная погода

24.06.2021 08:13 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Причиной аварии на Лукомльской ГРЭС и отключения электроэнергии в Витебской и Могилевской областях минувшим вечером стала аномальная жаркая погода.

«В связи с периодом аномальных температур произошло разрушение трансформатора напряжения на одной из систем шин Лукомльской ГРЭС, что привело к отключению линий электропередач 330 кВ и всего работающего оборудования ГРЭС, мощность которого на тот момент составляло 1400 МВт», - сообщил главный инженер ГПО "Белэнерго" Владимир Бобров.

Были обесточены подстанции 330 кВ "Орша", "Могилев", "Могилев - Северная", что привело к потере электроснабжения потребителей Оршанского и Могилевского энергоузлов.

По его словам, в течение часа за счет было восстановлено питание системных подстанций 330 кВ и подключены подстанции 110 кВ.

Для полного восстановления режима генерации на Лукомльской ГРЭС были запущены 4 энергоблока общей мощностью 1300 МВт, два турбогенератора Минской ТЭЦ-4 мощностью по 100 МВт, в Брестской энергосистеме включены две газовые турбины суммарной мощностью 50 МВт.

Как сообщает утром 24 июня Минэнерго РБ, электроснабжение в Могилевской и Витебской областях полностью восстановлено, энергосистема работает в штатном режиме.

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной аварии на Лукомльской ГРЭС и отключения электроэнергии в Витебской и Могилевской областях минувшим вечером стала аномальная жаркая погода.
 
Новости дня
Новости разные
 
Амбасадарка ЗША пракамэнтавала заяву міністра абароны Беларусі пра датычнасьць Амэрыкі да спробы перавароту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by