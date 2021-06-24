ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Степана Латыпова вернули в СИЗО №1 на Володарского

24.06.2021 08:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

23 июня стало известно, что арестованного минчанина Степана Латыпова вернулся в Следственный изолятор №1 после прохождения судебно-психиатрической экспертизы.


На судебно-психиатрическую экспертизу Латыпова направили 10 июня после возобновления судебного процесса, пишет newsbel.by, прерванного из-за его попытки покончить с собой прямо в зале суда. 

Латыпов заявил, представители ГУБОПиК угрожают ему и его близким, после чего воткнул себе в горло ручку. 

Напомним, промышленного альпиниста Латыпова задержали в сентябре 2020 года. По гостелевидению были показаны сюжеты, что он собирался травить милиционеров ядами, но в деле не оказалось этих обвинений. Его обвинили в мошенничестве, сопротивлении милиции и организации групповых действий, нарушающих общественный порядок.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
23 июня стало известно, что арестованного минчанина Степана Латыпова вернулся в Следственный изолятор №1 после прохождения судебно-психиатрической экспертизы.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гомеле начинается суд над Тихановским, Статкевичем, Лосиком и еще тремя политзаключенными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by