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Степана Латыпова вернули в СИЗО №1 на Володарского
Источник материала: Партизан
23 июня стало известно, что арестованного минчанина Степана Латыпова вернулся в Следственный изолятор №1 после прохождения судебно-психиатрической экспертизы.
На судебно-психиатрическую экспертизу Латыпова направили 10 июня после возобновления судебного процесса,
Латыпов заявил, представители ГУБОПиК угрожают ему и его близким, после чего воткнул себе в горло ручку.
Напомним, промышленного альпиниста Латыпова задержали в сентябре 2020 года. По гостелевидению были показаны сюжеты, что он собирался травить милиционеров ядами, но в деле не оказалось этих обвинений. Его обвинили в мошенничестве, сопротивлении милиции и организации групповых действий, нарушающих общественный порядок.
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23 июня стало известно, что арестованного минчанина Степана Латыпова вернулся в Следственный изолятор №1 после прохождения судебно-психиатрической экспертизы.
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