Проблемы у нового оператора рейса Калининград - Минск: забирают более 60% флота

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пишет Office Life. Причем не уточняется: это вертолеты или самолеты. До фактического сокращения флота у «СКОЛ» было 44 вертолета (в основном линейка КБ Миля: Ми-8, Ми-26 и др.) и 9 самолетов (Cessna 208, L-410 и Як-40). «Росавиация» предлагает продолжить работу с оставшимися 18 машинами,Office Life. Причем не уточняется: это вертолеты или самолеты. До фактического сокращения флота у «СКОЛ» было 44 вертолета (в основном линейка КБ Миля: Ми-8, Ми-26 и др.) и 9 самолетов (Cessna 208, L-410 и Як-40).









Рейсы в Калининград выполнялись на новых L-410, произведенных в Екатеринбурге. Теоретически можно летать по этому маршруту на Як-40 и Cessna 208. Но пока неизвестно, что именно выводят из парка компании.





Флот сокращают из-за того, что «СКОЛ», как заявляет «Росавиация», не выполняла обязательства по договорам лизинга воздушных судов. Договоры заключались с АО «ГТЛК» (Государственная транспортная лизинговая компания), которое принадлежит Минтрансу России. «СКОЛ» перестала вовремя платить по лизингу еще в 2018 году.





Российские власти считают, что «СКОЛ» еще в состоянии «выполнять полеты, в том числе по социально значимым маршрутам». Также обещается трудоустроить персонал, который теряет рабочие места из-за сокращения флота.





Кроме того, работой «СКОЛ» недовольны в Минздраве России. Там считают, что компания искусственно занижала цены на тендерах проекта «Развитие системы оказания первичной медицинской помощи». Сейчас контракты на авиационные услуги для медиков передаются другим компаниям. «СКОЛ» теряет заказы в 14 регионах. Упомянутая часть флота также будет передана другим операторам.







