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Forbes: Банки будут тормозить транзакции в долларах и евро попавшим под санкции компаниям
Источник материала: Партизан
Угроза вторичных санкций США и ЕС заставит дистанцироваться от заблокированных компаний и контрагентов в других юрисдикциях — банков, портов, поставщиков оборудования, покупателей продукции, прогнозирует Forbes.
Новые санкции в отношении Беларуси грозят проблемами российскому бизнесу. Любая долларовая транзакция с подсанкционными компаниями грозит штрафом американского Минфина,
Поэтому банки будут тормозить любые транзакции в долларах и евро российским контрагентам попавших под санкции белорусских компаний, прогнозируют эксперты.
И оптимальный путь, по которому могут пойти сегодня российские и белорусские контрагенты, — это расширение расчетов в рублях, использование альтернативных систем передачи финансовых сообщений, а также интеграция национальных платежных систем в границах Союзного государства.
Однако торговля с Россией вряд ли компенсирует все потенциальные убытки Беларуси.
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Угроза вторичных санкций США и ЕС заставит дистанцироваться от заблокированных компаний и контрагентов в других юрисдикциях — банков, портов, поставщиков...
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