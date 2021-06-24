ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Forbes: Банки будут тормозить транзакции в долларах и евро попавшим под санкции компаниям

24.06.2021 08:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Угроза вторичных санкций США и ЕС заставит дистанцироваться от заблокированных компаний и контрагентов в других юрисдикциях — банков, портов, поставщиков оборудования, покупателей продукции, прогнозирует Forbes.



Новые санкции в отношении Беларуси грозят проблемами российскому бизнесу. Любая долларовая транзакция с подсанкционными компаниями грозит штрафом американского Минфина, пишет officelife.media, а использование схем по обходу санкций — уголовным преследованием.

Поэтому банки будут тормозить любые транзакции в долларах и евро российским контрагентам попавших под санкции белорусских компаний, прогнозируют эксперты.

И оптимальный путь, по которому могут пойти сегодня российские и белорусские контрагенты, — это расширение расчетов в рублях, использование альтернативных систем передачи финансовых сообщений, а также интеграция национальных платежных систем в границах Союзного государства.

Однако торговля с Россией вряд ли компенсирует все потенциальные убытки Беларуси.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Угроза вторичных санкций США и ЕС заставит дистанцироваться от заблокированных компаний и контрагентов в других юрисдикциях — банков, портов, поставщиков...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Пуцін, а не Лукашэнка, павінен быць галоўным аб’ектам санкцый». Інтэрвію з былым прэм’ер-міністрам Славаччыны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by