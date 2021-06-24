Какой кредит на жилье дадут с зарплатой в 2000 рублей: сравниваем банки

Источник материала: Myfin



Фото: Myfin.by

Беларусбанк



Начинаем поиск с главного кредитора страны, а именно – Беларусбанка . Помним, что несмотря на профессиональный формализм банковских работников, с ними можно договориться. Выпросить лучшие условия не получится, а вот получить совет очень даже возможно.



Фото: Myfin.by

Однако общение с Беларусбанком вышло особенным. Потому как на вопросы в чате отвечал робот Злата – приветливая, но абсолютно невосприимчивая ни к человеческим просьбам, ни к угрозам пожаловаться начальству. Все чего удалось от нее добиться – переключения на кредитный калькулятор. Пользуемся им:

Выбираем вид кредита «Финансирование недвижимости».

Потом нужно сделать выбор между системой строительных сбережений и приобретении жилого помещения «Ипотека экспресс» .

. Сбережениями следовало озаботиться раньше, потому выбираем «Приобретение».

Годовая ставка 20%, другой не предлагается. Срок погашения – 20 лет. Первый взнос не обязателен.

Следующий шаг – «Расчет максимальной суммы кредита».

Вводим зарплату в 2 000 руб. за последние 3 месяца.

Сообщаем системе, что других кредитов и удержаний у заявителя нет.



Фото: Myfin.by

Калькулятор сообщает, что:

максимально доступный кредит составляет 67 143,81 руб .

. сумма ежемесячного погашения – 1 400 руб., из них только 280,94 руб. по основному долгу, а 1 119,06 руб. – проценты;

переплата – 144 359,20 руб., что больше первоначальной суммы в 2,15 раза.

Однако это тоже ответ не человека, но программы. Как-то не верится, что одобрят кредит с ежемесячным платежом в 70% от дохода. Но узнать это точно можно лишь в процессе рассмотрения реальной заявки и проверки конкретного клиента. Кстати заявку на кредит «Ипотека Экспресс» рассматривают за одни сутки.

Белинвестбанк

Здесь тоже начинается разговор с программой, но сразу просим соединить с оператором.

Оператор сообщает, что в настоящий момент кредиты на жилье выдаются отдельным категориям привилегированных клиентов и тем, кто приобретает жилье у партнеров Банка.



Фото: Myfin.by

Привилегиями пользуются:

клиенты, положившие в Белинвестбанк на срочный безотзывный вклад сроком не менее года не менее 100 000 руб. (можно в валюте с пересчетом в рубли)

клиенты с ежемесячным оборотом по зарплатному счету не менее 10 000 руб. в последние 3 месяца.

руководители организаций, обслуживающихся в Белинвестбанке и относящихся к категории «Крупный клиент», а также члены правлений и наблюдательных советов белорусских банков.

Сомнительно, что даже на зарплату в 2 000 руб. можно добиться чего-то из вышеперечисленного. Потому переходим к партнерским программам.

У Белинвестбанка есть партнеры-застройщики в разных городах каждой области Беларуси и в столице.

Выбираем Минск и Минскую область. Здесь у Банка почти три десятка застройщиков. Некоторые условия зависят от них. Но общие параметры таковы:

ставка по кредитам от 3 месяцев до 2 лет – 11,93%;

по кредитам от 25 месяцев до 20 лет – 16,9%;

первый взнос – не менее 10%.

Каждая заявка будет рассматриваться индивидуально.



Фото: Myfin.by

Но оператор полагает, что заемщику с зарплатой в 2 000 руб. и без выплат из нее могут согласовать (примерно) до 65 000 руб.

тогда ежемесячный платеж будет 948,48 руб. ;

; переплата за весь период – 162 635,33 руб. или 250,21% от первоначальной суммы.

Разница с вариантом от Беларусбанка по первоначальной ставке – 3,1 процентный пункт, но ежемесячный платеж значительно меньше.

БелВЭБ

Тут разговор пошел не так легко. Оператор в чате был тверд и не отвечал заранее на главный вопрос: какую максимальную сумму можно получить при зарплате в 2 000 руб. Но рассказал, что покупку вторичного жилья Банк не кредитует. Однако кредитует строительство от партнеров Банка. От партнера зависит срок кредита и другие существенные параметры.

Находим условия жилищных кредитов на сайте БелВЭБ. Там есть три предложения: льготные кредиты, на которые мы, по легенде, все равно не имеем права, а также кредитование недвижимости на первичном и вторичном рынках, но оператор сказал, что вторичное жилье не кредитуется; и «Дружная будоўля» . Выбираем именно ее.



Фото: Myfin.by

Серия «Дружная будоўля» – это кредитование покупки жилья у партнеров Банка. Здесь предлагаются:

ставки от 12%.

сроки погашения до 25 лет.

первый взнос – от 20%.

возраст заявителей – от 22 до 55 лет.

Узнать хотя бы примерно возможную при зарплате в 2 000 руб. сумму кредита не удалось. Это объяснимо, потому что главные условия зависят от конкретной партнерской программы. А партнеров у программы почти два десятка.

Приорбанк

Звоним на горячую линию. Излагаем проблему роботу, он соединяет с оператором-человеком, тот выслушивает и переключает на профильного специалиста. Однако долго ждать ни на одном этапе не пришлось.

Разговор со специалистом получился довольно информативным и легким. Не было попыток сменить тему, заранее узнать всю подноготную и т.д. Банк сразу сообщил, что кредиты на строительство выдаются на срок до 5 лет, а на покупку – до 10 лет.



Фото: Myfin.by

Выбираем 10 лет, интересуемся максимальной суммой для минчанина с зарплатой в 2 000 руб. Нам рассчитывают 43 822 руб. Если строиться не в Минске, а например – в Бобруйске, то сумма не меняется.

Рассмотрим подробные условия Приорбанка. Там предлагается три варианта кредитования жилья: «Строительство под залог» с погашением в течение 5 лет; «Дружная семья» – с погашением до 10 лет; «Покупка под залог» – тоже до 10 лет.

Текущая ставка везде 17,98%, эта плавающая величина складывается из ставки рефинансирования (СР), сейчас она 8,50%, плюс 9,48%.

Мы выбрали вариант «Покупка под залог». Ее условия:

сумма – от 10 000 до 373 500 руб., в нашем случае – 43 822 руб.

первый взнос – от 20%.

рассмотрение заявки в течение 3 дней.

обязательно страхование жизни и недвижимости.

не обязательна прописка в населенном пункте, где приобретается жилье.

Рассчитаем условия по кредиту в 43 822 руб. на 10 лет:

ежемесячный платеж – 789,04 руб. ;

; итоговая переплата – 116,07%.

Текущие платежи идут равными общими суммами, но их состав меняется, вначале больше 80% приходится на проценты, к концу срока доля процентов падает, а сумма основного долга растет. Гасить кредит досрочно в таких условиях менее выгодно.

БНБ-Банк

Кроме перечисленных банков нельготный кредит можно найти еще в БНБ-Банке, но нас не получилось уточнить все нюансы у оператора заранее. Был ответ, что условия зависят от партнерской программы.



Фото: Myfin.by

Однако общие условия таковы:

Ставка в первый год сниженная: 4,99%, 9,99% или 12,99% (по разным кредитам) и зависит от СПДО (СПДО в настоящий момент – 9,5%).

Затем ставка растет, но остается плавающей, в данный момент – 17,98% (СПДО + 8,48%);

Срок погашения тоже зависит от партнерской программы, может быть 1 год, 2 года или 5 лет.

В таких условиях можно делать расчеты только под конкретного застройщика.

Что в итоге?

С жилищными кредитами сейчас предсказуемо сложно. Предварительные расчеты банков еще не гарантируют одобрения заявки. Тон сотрудников скорее осторожный. По отзывам клиентов, сейчас беспроблемно оформляют только льготные кредиты по государственным программам.