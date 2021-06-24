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Очень теплая неустойчивая воздушная масса окутала Беларусь

24.06.2021 08:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня погоду в республике будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса (на западе страны скажется влияние атмосферного фронта).

Очень теплая неустойчивая воздушная масса окутала Беларусь

Сохранится жаркая погода. Местами по стране, отмечает Белгидромет, по Гродненской области во многих районах пройдут дожди, местами прогремят грозы и пройдут ливни.

Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый, по западу в некоторых районах сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +32..+34°C;
  • Витебск +32..+34°C;
  • Гомель +35..+36°C;
  • Гродно +30..+32°C;
  • Могилев +35..+36°C;
  • Минск +32°C.

В связи с аномальной жарой объявлен красный уровень опасности.

Ранее сообщалось, что накануне в Беларуси был зафиксирован новый температурный рекорд.

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня погоду в республике будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса (на западе страны скажется влияние атмосферного фронта).
 
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