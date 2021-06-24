|
Очень теплая неустойчивая воздушная масса окутала Беларусь
Источник материала: Навiны
Сегодня погоду в республике будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса (на западе страны скажется влияние атмосферного фронта).
Сохранится жаркая погода. Местами по стране, отмечает Белгидромет, по Гродненской области во многих районах пройдут дожди, местами прогремят грозы и пройдут ливни.
Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый, по западу в некоторых районах сильный порывистый.
Температура воздуха в регионах:
В связи с аномальной жарой
Ранее сообщалось, что накануне в Беларуси
Использованы стоковые изображения от
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня погоду в республике будет определять очень теплая неустойчивая воздушная масса (на западе страны скажется влияние атмосферного фронта).
|
Свежие газеты
Архив (Разное)