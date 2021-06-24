ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Гомеле начинается суд над Тихановским, Статкевичем, Лосиком и еще тремя политзаключенными

24.06.2021 08:43 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Сегодня Гомельский областной суд в закрытом режиме начнет рассматривать уголовное дело политзаключенных Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Игоря Лосика, Владимира Цыгановича, Дмитрия Попова и Артема Сакова. «В целях обеспечения безопасности участников процесса и защиты охраняемой законом тайны» слушания будут проходить в гомельского следственном изоляторе № 3.

В Гомеле начинается суд над Тихановским, Статкевичем, Лосиком и еще тремя политзаключенными

В 2007 году здесь судили преступную группировку «Пожарники» в составе 18 человек, но тогда еще не было построено новое здание областного суда, а в районных судах не было больших залов.

В 2021 году закрытый судебный процесс в гомельском СИЗО прошел над активистом Объединенной гражданской партии Владимиром Непомнящих, которого обвинили в угрозах и оскорблении представителя прокуратуры.

Адвокаты Тихановского, Статкевича, Лосика, Цыгановича, Попова и Сакова находятся под подпиской о неразглашении.

Сергей Тихановский — известный блогер, создатель проекта «Страна для жизни», который намеревался баллотироваться на пост президента на прошлогодних выборах. Был задержан 29 мая 2020 года в Гродно на пикете по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты своей жены Светланы Тихановской. Блогера обвиняют в организации массовых беспорядков, разжигании социальной вражды, воспрепятствовании работе Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов и организации действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Известный оппозиционный политик Николай Статкевич был задержан 31 мая 2020 года в Минске. Вначале его осудили по административной статье на 15 суток ареста, затем — еще на 15 суток, но в результате обвинили в организации массовых беспорядков. Статкевич уже отбывал наказание по аналогичной статье после президентских выборов 2010 года.

Блогер Игорь Лосик — создатель популярного телеграм-канала «Беларусь головного мозга» (признан экстремистским белорусскими властями), консультант «Радио Свобода» — был задержан у себя дома в Барановичах (Брестская область) 25 июня 2020 года. Его обвиняют в организации массовых беспорядков и разжигании социальной розни. Находясь в заключении, Лосик дважды объявлял голодовку, одна из которых длилась 42 дня, а также резал вены в знак протеста.

Артем Саков — оператор Сергея Тихановского — был задержан 2 июня прошлого года у родственников в Гродно. Его также обвиняют в организации массовых беспорядков, разжигании социальной розни и воспрепятствовании работе ЦИК.

Гражданин России Дмитрий Попов модерировал социальные сети проекта «Страна для жизни». Был задержан в Мозырском районе (Гомельская область) 4 июня 2020 года. Обвиняется по тем же статьям, что и Артем Саков.

Блогера Владимира Цыгановича — создателя youtube-канала «МозгON» — задержали 9 июня прошлого года в Минске. Он обвинен в организации массовых беспорядков.

По информации Следственного комитета, следствие оценило ущерб от действий Тихановского и «приближенных к нему лиц» более чем в 3,5 млн рублей. На имущество и денежные средства обвиняемых наложен арест, в том числе — на более 900 тысяч долларов, обнаруженные у Тихановского во время обыска, когда он уже находился в заключении.

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня Гомельский областной суд в закрытом режиме начнет рассматривать уголовное дело политзаключенных Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Игоря Лосика,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проблемы у нового оператора рейса Калининград - Минск: забирают более 60% флота
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by