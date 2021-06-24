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Ночной пожар повредил служебное помещение в СП "Санта Импэкс Брест"
Источник материала: БелТА
24 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Минувшей ночью спасатели ликвидировали пожар на территории СП "Санта Импэкс Брест" ООО, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании в административно-бытовом помещении на территории предприятия по ул. Катин Бор поступило в 3.30. Огонь повредил оргтехнику, мебель, натяжной потолок. Причина пожара устанавливается.
Еще один пожар в областном центре произошел 23 июня в 16.30. В этот раз причиной возгорания стала техническая неисправность мобильного телефона. Случай произошел в квартире многоквартирного жилого дома. В результате огнем повреждены мобильный телефон, плед, закопчен пол.-0-
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Сообщение о возгорании в административно-бытовом помещении на территории предприятия по ул. Катин Бор поступило в 3.30. Огонь повредил оргтехнику, мебель, натяжной...
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