Источник материала: БелТА

24 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Минувшей ночью спасатели ликвидировали пожар на территории СП "Санта Импэкс Брест" ООО, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в административно-бытовом помещении на территории предприятия по ул. Катин Бор поступило в 3.30. Огонь повредил оргтехнику, мебель, натяжной потолок. Причина пожара устанавливается.

Еще один пожар в областном центре произошел 23 июня в 16.30. В этот раз причиной возгорания стала техническая неисправность мобильного телефона. Случай произошел в квартире многоквартирного жилого дома. В результате огнем повреждены мобильный телефон, плед, закопчен пол.-0-