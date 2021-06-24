ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Ночной пожар повредил служебное помещение в СП "Санта Импэкс Брест"

24.06.2021 08:49 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

24 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Минувшей ночью спасатели ликвидировали пожар на территории СП "Санта Импэкс Брест" ООО, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании в административно-бытовом помещении на территории предприятия по ул. Катин Бор поступило в 3.30. Огонь повредил оргтехнику, мебель, натяжной потолок. Причина пожара устанавливается.

Еще один пожар в областном центре произошел 23 июня в 16.30. В этот раз причиной возгорания стала техническая неисправность мобильного телефона. Случай произошел в квартире многоквартирного жилого дома. В результате огнем повреждены мобильный телефон, плед, закопчен пол.-0-

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о возгорании в административно-бытовом помещении на территории предприятия по ул. Катин Бор поступило в 3.30. Огонь повредил оргтехнику, мебель, натяжной...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Филиппинах разбился военный вертолет, шесть жертв
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by