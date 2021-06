Минторг США внес в свой черный список пять компаний из Китая

Источник материала: АФН

Министерство торговли США внесло в черный список пять компаний из КНР, следует из уведомления, размещенного в среду в электронной базе Федерального реестра.

Речь идет о компаниях Hoshine Silicon Industry, Xinjiang Daqo New Energy, Xinjiang East Hope Nonferrous Metals, Xinjiang GCL New Energy Material Technology и Xinjiang Production and Construction Corps. По мнению американских властей, они причастны «к нарушениям прав человека и злоупотреблениям» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР, в том числе к «использованию принудительного труда», передает ТАСС.

Как отмечает агентство Рейтер, по меньшей мере часть из перечисленных компаний занимается производством поликристаллического кремния, который используется в солнечных панелях. Газета «Политико» ранее со ссылкой на источники писала, что в Вашингтоне рассматривают возможность введения запрета на импорт поликремния из СУАР. В свою очередь пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге в среду заявляла, что администрация США пока не готова делать какие-либо объявления относительно возможности введения такого запрета.