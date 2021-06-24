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На Филиппинах разбился военный вертолет, шесть жертв

24.06.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вертолет разбился во время ночного тренировочного полета в нескольких милях от авиабазы в провинции Тарлак.




Вертолет Вооруженных сил Филиппин американского производства S-70i Black Hawk разбился в ночь на четверг к северу от Манилы. Три члена экипажа и еще трое находившихся на борту военнослужащих погибли, сообщает Синьхуа 24 июня.

«К настоящему времени на месте катастрофы не обнаружен в живых никто из шести находившихся на борту человек», – заявили в ВВС Филиппин.

Вертолет разбился во время ночного тренировочного полета в нескольких милях от авиабазы в городе Капас в провинции Тарлак. Поиски вертолета начались после того, как он не вернулся на базу.

Ранее на Филиппинах в южной провинции Букиднон разбился военный вертолет Bell UH-1 Iroquois. Тогда жертвами аварии стали семь человек. Причиной аварии стала неисправность двигателя, пишет korrespondent.net.
 
 
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Вертолет разбился во время ночного тренировочного полета в нескольких милях от авиабазы в провинции Тарлак.
 
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