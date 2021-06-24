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Англия — Германия, Бельгия — Португалия, Швеция — Украина. Все пары 1/8 финала
Источник материала: Партизан
По окончании группового этапа стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы-2020.
Фото: twitter.com/brfootball
Вашему вниманию расписание игр плей-офф (время начала матчей — белорусское).
Суббота, 26 июня
Уэльс — Дания (19.00)
Италия — Австрия (22.00)
Воскресенье, 27 июня
Нидерланды — Чехия (19.00)
Бельгия — Португалия (22.00)
Понедельник, 28 июня
Хорватия — Испания (19.00)
Франция — Швейцария (22.00)
Вторник, 29 июня
Англия — Германия (19.00)
Швеция — Украина (22.00)
EURO проходит с 11 июня по 11 июля.
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По окончании группового этапа стали известны все пары 1/8 финала чемпионата Европы-2020.
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