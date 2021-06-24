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Свежий взгляд на любимый город! Участвуйте в конкурсе Моя Дана и выигрывайте денежные призы!
Источник материала: Myfin
Что нужно, чтобы стать участником?
За лучший фотоальбом вознаграждение составит 700 рублей, за лучший видеоролик – 1000 рублей.
#моядана_фото_Парк
#моядана_ фото_Мир
#моядана_фото_Маяк
#моядана_видео_Парк
#моядана_ видео_Мир
#моядана_ видео_Маяк
ВАЖНО! По хэштегам организаторы конкурса будут отслеживать размещённые фотографии на страницах социальных сетей. На время конкурса доступ к странице должен быть открыт, чтобы члены жюри могли увидеть и оценить вашу работу.
Участвовать в конкурсе могут все желающие старше 10 лет. Количество работ от одного участника не ограничено. Один человек может сделать и фотосерию, и видео по каждому комплексу. Чем больше работ, тем больше шансов у каждого участника выиграть приз!
Подробнее изучить правила конкурса «Моя Дана» можно на сайте организаторов.
Победители будут выбраны в 6 номинациях: «Фото» и «Видео» для каждого комплекса! Авторы всех работ, которые выберет жюри, получат денежные призы.
Представленные на конкурс работы не рецензируются, а право на их использование переходит к организаторам.
А вы уже решили, какой жилой комплекс станет главным героем вашего творческого проекта? Стильный и деловой «Маяк Минска»? Экологичный и цветущий «Парк Челюскинцев»? А может быть молодой и перспективный «Minsk World»? Зачем выбирать, ведь каждый комплекс достоин вашего внимания! Творите и вытворяйте! А мы поддержим вашу инициативу призами!
Желаем вдохновения и с нетерпением ждём ваших работ!
*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361
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Сделай фото или видео и получи 1000 или 700 рублей! Что может быть проще?Лето время творчества и ярких эмоций! Организаторы конкурса Моя Дана приглашают всех желающих...
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