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Свежий взгляд на любимый город! Участвуйте в конкурсе Моя Дана и выигрывайте денежные призы!

24.06.2021 08:59 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Свежий взгляд на любимый город! Участвуйте в конкурсе Моя Дана и выигрывайте денежные призы!
​Свежий взгляд на любимый город! Участвуйте в конкурсе «Моя Дана» и выигрывайте денежные призы!

Что нужно, чтобы стать участником?

  • Быть подписчиком группы @news.bir.by в Instagram или @DanaHoldings в Facebook
  • Подготовить серию из 5 фото или снять видеоролик не менее 30 секунд. Количество фотосерий и видеороликов не ограничено.
За лучший фотоальбом вознаграждение составит 700 рублей, за лучший видеоролик – 1000 рублей.
  • Разместить работу на странице в Instagram или Facebook с одним из следующих хэштегов и упоминанием официальной страницы в Instagram – @news.bir.by, в Facebook – @DanaHoldings:

#моядана_фото_Парк

#моядана_ фото_Мир

#моядана_фото_Маяк

#моядана_видео_Парк

#моядана_ видео_Мир

#моядана_ видео_Маяк

  • отправить своё видео/фото личным сообщением в группу Instagram или Facebook, а также указать свои ФИО и номер телефона.
ВАЖНО! По хэштегам организаторы конкурса будут отслеживать размещённые фотографии на страницах социальных сетей. На время конкурса доступ к странице должен быть открыт, чтобы члены жюри могли увидеть и оценить вашу работу.


Серия фотографий победителя 2020 года в номинации «Маяк Минска» Андрея Размука

Участвовать в конкурсе могут все желающие старше 10 лет. Количество работ от одного участника не ограничено. Один человек может сделать и фотосерию, и видео по каждому комплексу. Чем больше работ, тем больше шансов у каждого участника выиграть приз!

Подробнее изучить правила конкурса «Моя Дана» можно на сайте организаторов.



Серия фотографий победительницы 2020 года в номинации «Парк Челюскинцев» Ирины Сыровежкиной


Серия фотографий победительницы 2020 года в номинации «Парк Челюскинцев» Ольги Кондра

Победители будут выбраны в 6 номинациях: «Фото» и «Видео» для каждого комплекса! Авторы всех работ, которые выберет жюри, получат денежные призы.



Серия фотографий победителя 2020 года в номинации «Минск-Мир» Андрея Размука

Представленные на конкурс работы не рецензируются, а право на их использование переходит к организаторам.

Видео победительницы 2020 года в номинации «Маяк Минска» Юлии Колбун
Видео победительницы 2020 года в номинации «Минск-Мир» Ольги Баланчук

А вы уже решили, какой жилой комплекс станет главным героем вашего творческого проекта? Стильный и деловой «Маяк Минска»? Экологичный и цветущий «Парк Челюскинцев»? А может быть молодой и перспективный «Minsk World»? Зачем выбирать, ведь каждый комплекс достоин вашего внимания! Творите и вытворяйте! А мы поддержим вашу инициативу призами!

Желаем вдохновения и с нетерпением ждём ваших работ!

*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361

 
Теги: Минск
 
 
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Сделай фото или видео и получи 1000 или 700 рублей! Что может быть проще?Лето время творчества и ярких эмоций! Организаторы конкурса Моя Дана приглашают всех желающих...
 
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