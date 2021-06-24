Трейлер фильма о побеге Меган Маркл и принца Гарри из дворца взорвал сеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

В сети появился трейлер фильма об отказе принца Гарри и его жены Меган Маркл от короны: "Мегзит" начинает завоевывать киноэкраны.

В начале весны канал Lifetime раскрыл свою идею о фильме, который приоткроет завесу тайны о побеге Гарри и Меган из Британии в США. Картина под названием "Гарри и Меган: Побег из дворца" будет третьей частью в серии фильмов про знаменитую пару.

В сети наконец-то появился трейлер грядущей "кинобомбы", которую с нетерпением ждут поклонники по всему миру в желании разгадать тайну "Мегзита".

Ролик опубликовали в официальном аккаунте Lifetime в Instagram, после чего он буквально взорвал комментарии.

"Не каждая сказка имеет идеальный финал. Предлагаем вас взглянуть на первые кадры из фильма о Меган и Гарри", - сказано в описании к ролику.

Судя по нарезке кадров, одной из центральных частей ленты станет скандальное интервью мятежников с Опрой Уинфри. А актеры Джордан Дин и Сидни Мортон идеально воспроизвели беседу, ставшую драматическим хитом 2021 года.