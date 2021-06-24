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Самый жаркий день: ГАИ дала новые рекомендации автомобилистам
24.06.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ГАИ настоятельно порекомендовала водителям в установившийся жаркий период быть предельно внимательными на дорогах, в Минске и районе в четверг синоптики прогнозируют максимально высокую температуру воздуха до + 33 °С.
В таких погодных условиях водители быстро утомляются, их внимание рассеивается, реакция значительно ухудшается, отметила на радио Sputnik старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ Минской области Ирина Сапунова
"В случае утомленного состояния или сонливости за рулем необходимо сделать остановку, чтобы отдохнуть на специально оборудованных площадках отдыха, АЗС или объектах придорожного сервиса", ― посоветовала Сапунова.
Лучше поездки планировать на раннее утро или после заката, добавила она.
Также представитель ГАИ
"В дорогу обязательно взять с собой питьевую воду и проследить, чтобы с собой имелись исправный огнетушитель, а также аптечка с необходимыми медикаментами", ― порекомендовала представитель ГАИ.
Как пользоваться кондиционером в жару
Многие автомобилисты, садясь за нагретый салон автомобиля в жаркую погоду, первым делом включают кондиционер на полную мощность, это ошибка, предупреждают специалисты.
Из-за перепада температур и резкого потока холодного воздуха вы рискуете простудиться, а кондиционер ― выйти из строя.
Опытные автомобилисты советуют в таких ситуациях открыть нараспашку двери автомобиля, завести двигатель, включить кондиционер, выставив на нем температуру не ниже + 21-22 °С, открыть окна и выйти из машины на несколько минут, чтобы таким образом проветрить салон.
Начав поездку, в первые минуты держите окна приоткрытыми, не допуская опасных сквозняков. Водители советуют открывать окна по диагонали, например, переднее водительское и правое заднее, или открыть люк, если в вашем автомобиле он есть.
Поток воздуха кондиционера направьте в сторону, главное, чтобы не дуло прямо на вас.
Оптимальная разница температур в салоне автомобиля и за его пределами колеблется в пределах 5-7 градусов, такую разницу организм переносит без проблем. Важно, чтобы в жаркую погоду в автомобиле не было слишком холодно.
Полезные советы для водителей в жару
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