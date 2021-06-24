ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фишер – о словах Хренина: «Не смешно. На самом деле, это трагично»

24.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Американский посол — об очередном обвинении белорусских властей.

Фишер – о словах Хренина: «Не смешно. На самом деле, это трагично»

Посол США в Беларуси Джули Фишер в ответ на очередное обвинение США в попытке переворота в Беларуси заявила, что «выискивать заговоры» за пределами Европы проще, «чем честно оценить, что не работает в собственной стране».

— Диктатору, который не желает, чтобы хоть какие-то элементы его правления ставились под вопрос, гораздо проще смотреть за границу и выискивать заговоры, закулисные интриги в столицах за пределами Европы, проще указывать в этом направлении, чем честно оценить, что не работает в собственной стране. Я также думаю, что это отражает фундаментальный разрыв связи между этим диктатором и его народом, — прокомментировала дипломат заявление министра обороны Беларуси Виктора Хренина о «неопровержимых доказательствах» причастности США к попытке переворота в Беларуси в эфире Дождя.

Она добавила, что эти обвинения не удивительны, так как это знакомая тактика, которую уже видели в прошлом.

— Честно скажу — если бы это не было так трагично, это было бы просто смешно, как мне кажется. Но этот провал режима Лукашенко каждый день оказывает реальное влияние на народ Беларуси. Поэтому это не смешно, на самом деле, это трагично, — отметила Фишер.

Накануне Виктор Хренин заявил, что во время совместной операции спецслужб России и Беларуси удалось пресечь попытку госпереворота «с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи».

По словам министра обороны Беларуси, «неопровержимые доказательства» свидетельствуют, что к этому причастны американские госструктуры, однако он не уточнил, о каких доказательствах идет речь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский посол — об очередном обвинении белорусских властей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Трейлер фильма о побеге Меган Маркл и принца Гарри из дворца взорвал сеть
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
24.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by