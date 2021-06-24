Фишер – о словах Хренина: «Не смешно. На самом деле, это трагично»

Источник материала: Салiдарнасць

Американский посол — об очередном обвинении белорусских властей.





Посол США в Беларуси Джули Фишер в ответ на очередное обвинение США в попытке переворота в Беларуси заявила, что «выискивать заговоры» за пределами Европы проще, «чем честно оценить, что не работает в собственной стране».

— Диктатору, который не желает, чтобы хоть какие-то элементы его правления ставились под вопрос, гораздо проще смотреть за границу и выискивать заговоры, закулисные интриги в столицах за пределами Европы, проще указывать в этом направлении, чем честно оценить, что не работает в собственной стране. Я также думаю, что это отражает фундаментальный разрыв связи между этим диктатором и его народом, — прокомментировала дипломат заявление министра обороны Беларуси Виктора Хренина о «неопровержимых доказательствах» причастности США к попытке переворота в Беларуси в эфире Дождя .

Она добавила, что эти обвинения не удивительны, так как это знакомая тактика, которую уже видели в прошлом.

— Честно скажу — если бы это не было так трагично, это было бы просто смешно, как мне кажется. Но этот провал режима Лукашенко каждый день оказывает реальное влияние на народ Беларуси. Поэтому это не смешно, на самом деле, это трагично, — отметила Фишер.

Накануне Виктор Хренин заявил , что во время совместной операции спецслужб России и Беларуси удалось пресечь попытку госпереворота «с физическим устранением главы белорусского государства и членов его семьи».

По словам министра обороны Беларуси, «неопровержимые доказательства» свидетельствуют, что к этому причастны американские госструктуры, однако он не уточнил, о каких доказательствах идет речь.