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Фотофакт. «Ева» – белорусская «Мона Лиза» в центре Минска
24.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Накануне во Дворце искусств была открыта экспозиция «Белгазпромбанка», арестованная год назад.
В коллекции «Арт Беларусь» – работы Марка Шагала, Хаима Сутина, Осипа Цадкина и многих других всемирно известных выходцев из белорусских земель. Всего около 150 работ.
Как выглядит экспозиция – в фотосюжете
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Накануне во Дворце искусств была открыта экспозиция, арестованная год назад.
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