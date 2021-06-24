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Как выбрать смазочные материалы
24.06.2021 09:17 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Часто владельцы грузовой техники задаются вопросами: какое моторное масло использовать и что делать, если в автопарке присутствуют модели разных марок?
Поиск ответов превращается в головоломку. С каждым годом усложняются задачи, которые ставит перед нами рынок. Конкуренция растет, условия эксплуатации становятся тяжелее, повышаются затраты на топливо и техническое обслуживание.
Остановимся на вопросе замены моторного масла в грузовом транспорте.От масла зависят частота технического обслуживания, время работы транспортных средств, затраты на топливо, объем доливки в межсервисный интервал, безопасность и экологичность.
Можно ли провести параллель с заменой смазочных материалов в легковушке? Или все сложнее? Масла для грузовой техники разделены классами и допусками. Рекомендации по применению смазочных материалов и требования к ним определяет автопроизводитель.
Чтобы понять основные отличия между маслами для легкового и грузового транспорта, нам нужно окунуться в физико-химические параметры моторов:
Как отразится экономия на смазочных материалах и что будет, если залить некачественное моторное масло в двигатель? Прежде всего, раньше времени наступит деструкция масла и придет в негодность вязкостная присадка. В результате масляного «голодания» может произойти перегрев двигателя со всеми последствиями.
Правильное решение — применение продукции проверенного бренда, рекомендованной производителем используемой грузовой техники.
Имея за плечами 45-летний опыт, компания Petro-Canada Lubricants предоставляет
Почему смазочные материалы Petro-Canada рекомендуются для использования в грузовиках? Все начинается с уникального процесса очистки исходного сырья на 99,9% по запатентованной технологии многоступенчатого гидрокрекинга HT Purity Process. Именно так получаются кристально чистые базовые масла c одной из самых высоких степеней очистки в мире! Кроме того, компания Petro-Canada является крупнейшим производителем фармацевтических белых масел.
Использование продукции Petro-Canada:
Компания не забывает о принципах социальной и экологической ответственности. Она является членом организации Sedex. Миссия Sedex — создание и обеспечение функционирования открытой базы данных (Supplier Ethical Data Exchange) с целью обмена информацией о результатах аудитов между предприятиями в рамках цепи поставок на предмет социальной и этической ответственности.
Инновационные продукты компании позволяют обеспечить повышенный интервал замены и снижают энергопотребление. Это выгодно и экологично! Длительное действие подразумевает уменьшение расхода смазочных материалов, а повышенная топливная эффективность уменьшает расход топлива и вредные выбросы.
Линейка всесезонных дизельных масел премиум-класса Petro-Canada DURON™ обеспечивает лучшую в отрасли защиту от износа. Эти масла были специально разработаны, чтобы превосходить требования спецификаций ACEA E6, E7 и E9, а также категорий API CK-4, CJ-4 и предыдущих версий. Эта продукция отвечает наивысшим стандартам производительности и отличается увеличенным интервалом замены (до 120 000 км) и превосходными всесезонными характеристиками.
В зависимости от вида деятельности и поставленных задач есть возможность выбрать подходящий вариант моторного масла для вашей грузовой техники:
Petro-Canada имеет годовую мощность более 1 000 000 000 литров. Компания настолько уверена в своей продукции, что предоставляет международную гарантию на свои смазочные материалы. Высокое качество производимых смазочных материалов гарантировано сертификатами и самыми строгими стандартами:
В самых суровых условиях — от жарких автомагистралей пустынь до замерзающих рудников и строительных объектов — масла DURON каждый день доказывают, что могут обеспечить более продолжительную работу транспортных средств без замены масла, уменьшить частоту технического обслуживания и снизить расходы.
Представителем бренда в Беларуси является крупнейший дистрибьютор смазочных материалов —
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Часто владельцы грузовой техники задаются вопросами: какое моторное масло использовать и что делать, если в автопарке присутствуют модели разных марок?
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