Как выбрать смазочные материалы

Источник материала: ProBusiness



Фото из архива Petro-Canada

Часто владельцы грузовой техники задаются вопросами: какое моторное масло использовать и что делать, если в автопарке присутствуют модели разных марок?

Поиск ответов превращается в головоломку. С каждым годом усложняются задачи, которые ставит перед нами рынок. Конкуренция растет, условия эксплуатации становятся тяжелее, повышаются затраты на топливо и техническое обслуживание.

Остановимся на вопросе замены моторного масла в грузовом транспорте. От масла зависят частота технического обслуживания, время работы транспортных средств, затраты на топливо, объем доливки в межсервисный интервал, безопасность и экологичность.

Можно ли провести параллель с заменой смазочных материалов в легковушке? Или все сложнее? Масла для грузовой техники разделены классами и допусками. Рекомендации по применению смазочных материалов и требования к ним определяет автопроизводитель.

Чтобы понять основные отличия между маслами для легкового и грузового транспорта, нам нужно окунуться в физико-химические параметры моторов:

При изготовлении грузовых двигателей используется большое количество тяжелых цветных металлов. Они дополнительно окисляют моторное масло. Все это происходит под влиянием разогретых до высокой температуры кислорода и серы, содержащихся в топливе

Пакет присадок к базовому маслу для грузовиков отличается от присадок к легковым маслам. Он рассчитан на более высокие нагрузки

Грузовики имеют стандартный интервал замены масла — 60 тыс. км и удлиненный — до 120 тыс. км. Кроме того, для двигателя грузового транспорта понадобится в 6−10 раз больше моторного масла, чем для легкового.

Как отразится экономия на смазочных материалах и что будет, если залить некачественное моторное масло в двигатель? Прежде всего, раньше времени наступит деструкция масла и придет в негодность вязкостная присадка. В результате масляного «голодания» может произойти перегрев двигателя со всеми последствиями.

Правильное решение — применение продукции проверенного бренда, рекомендованной производителем используемой грузовой техники.

Имея за плечами 45-летний опыт, компания Petro-Canada Lubricants предоставляет комплексную линейку смазочных материалов — от колесных подшипников и дифференциалов до трансмиссий и двигателей специально для области большегрузных перевозок.



Фото из архива Petro-Canada

Почему смазочные материалы Petro-Canada рекомендуются для использования в грузовиках? Все начинается с уникального процесса очистки исходного сырья на 99,9% по запатентованной технологии многоступенчатого гидрокрекинга HT Purity Process. Именно так получаются кристально чистые базовые масла c одной из самых высоких степеней очистки в мире! Кроме того, компания Petro-Canada является крупнейшим производителем фармацевтических белых масел.

Использование продукции Petro-Canada:

Уменьшает расходы на техническое обслуживание

Уменьшает простои

Обеспечивает максимальную защиту и эффективность независимо от вида и условий перевозок

Поддерживает грузовики в исправном состоянии в течение длительного срока

Увеличивает срок службы механизмов транспорта.

Компания не забывает о принципах социальной и экологической ответственности. Она является членом организации Sedex. Миссия Sedex — создание и обеспечение функционирования открытой базы данных (Supplier Ethical Data Exchange) с целью обмена информацией о результатах аудитов между предприятиями в рамках цепи поставок на предмет социальной и этической ответственности.

Инновационные продукты компании позволяют обеспечить повышенный интервал замены и снижают энергопотребление. Это выгодно и экологично! Длительное действие подразумевает уменьшение расхода смазочных материалов, а повышенная топливная эффективность уменьшает расход топлива и вредные выбросы.

Линейка всесезонных дизельных масел премиум-класса Petro-Canada DURON™ обеспечивает лучшую в отрасли защиту от износа. Эти масла были специально разработаны, чтобы превосходить требования спецификаций ACEA E6, E7 и E9, а также категорий API CK-4, CJ-4 и предыдущих версий. Эта продукция отвечает наивысшим стандартам производительности и отличается увеличенным интервалом замены (до 120 000 км) и превосходными всесезонными характеристиками.

В зависимости от вида деятельности и поставленных задач есть возможность выбрать подходящий вариант моторного масла для вашей грузовой техники:

DURON HP подойдет, если требуется всесезонное моторное масло, выдерживающее самые суровые условия эксплуатации. Масло DURON HP обеспечивает защиту и бесперебойную работу оборудования в любых условиях

DURON SHP разработано, чтобы повысить производительность вашей техники и соответствовать требованиям категории API CK-4. Оно сочетает полусинтетические базовые масла и высокотехнологичные присадки

DURON UHP — линейка полностью синтетических сверхэффективных моторных масел. Они соответствуют требованиям категории API CK-4 и превосходят их, а также устанавливают новые стандарты эффективности для дорожной и внедорожной техники в экстремально тяжелых условиях. DURON UHP поможет увеличить время безотказной работы и производительность независимо от сложности рабочих условий.

Petro-Canada имеет годовую мощность более 1 000 000 000 литров. Компания настолько уверена в своей продукции, что предоставляет международную гарантию на свои смазочные материалы. Высокое качество производимых смазочных материалов гарантировано сертификатами и самыми строгими стандартами:

ISO 9001 . Гарантия того, что Petro-Canada и ее продукция изготавливается для самых требовательных стандартов управления качеством в мире!

ISO / TS 16949. Petro-Canada стала первым производителем смазочных материалов и первой нефтегазовой компанией, которая достигла этих строгих стандартов качества

ISO 14 001. Petro-Canada удостоилась регистрации ISO 14 001 Environmental Management Standard в связи с непрерывными улучшениями в работе.

В самых суровых условиях — от жарких автомагистралей пустынь до замерзающих рудников и строительных объектов — масла DURON каждый день доказывают, что могут обеспечить более продолжительную работу транспортных средств без замены масла, уменьшить частоту технического обслуживания и снизить расходы.

Представителем бренда в Беларуси является крупнейший дистрибьютор смазочных материалов — ООО «ОБКстандарт» . Приобрести продукцию можно как оптом, так и в розницу.

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