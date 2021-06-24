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ФРГ требует от Беларуси освобождения всех политзаключенных и восстановления принципов правового государства

24.06.2021 09:21 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правительство Германии требует освобождения всех политзаключенных в Беларуси. С таким заявлением перед началом судебного процесса над блогером Сергеем Тихановским выступила представитель МИД ФРГ Мария Адебар.

ФРГ требует от Беларуси освобождения всех политзаключенных и восстановления принципов правового государства
Фото pixabay.com

«Мы требуем освобождения всех политических заключенных и восстановления принципов правового государства. А также осуждаем насилие и действия властей в отношении демонстрантов в Минске и решительно предостерегаем от ограничения прав на свободу мнения, как это сейчас происходит» — подчеркнула Адебар.

Первое заседание по делу в отношении Тихановского назначено на четверг, 24 июня. Оно пройдет в СИЗО №3 в Гомеле в закрытом режиме.

Непосредственно по поводу начинающегося процесса Мария Адебар заявила: «О том, как мы оцениваем конкретный процесс, можно будет говорить после того, как он начнется».

 

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Правительство Германии требует освобождения всех политзаключенных в Беларуси.
 
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