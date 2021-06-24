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Жителя Каменецкого района осудили на 7,5 года колонии за разбой

24.06.2021 09:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

24 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Кобринского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 55-летнего жителя Каменецкого района, которому инкриминированы разбойные нападения с проникновением в жилище, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Преступления были совершены в 2015 году, однако оставались длительное время нераскрытыми. Неизвестный проникал в жилища граждан и с применением насилия и угрозой убийством завладевал их деньгами и имуществом. Установить личность злоумышленника удалось спустя шесть лет благодаря современным возможностям исследований. Эксперты-генетики установили его геном в потожировых следах, которые он оставил на орудии преступления.

Суд Кобринского района с учетом представленных гособвинителем доказательств на основании ч.2 ст.207 УК приговорил обвиняемого к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

По результатам апелляционного рассмотрения дела по жалобе обвиняемого приговор суда первой инстанции оставлен без изменения, а апелляционная жалоба без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Преступления были совершены в 2015 году, однако оставались длительное время нераскрытыми. Неизвестный проникал в жилища граждан и с применением насилия и угрозой...
 
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