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Литовские пограничники применили газ против бунтующих мигрантов

24.06.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

В среду вечером в Центре регистрации иностранцев в Пабраде мигранты не подчинились требованиям пограничников и пытались прорваться к выходу, пограничники применили слезоточивый газ и дважды выстрелили в воздух.

Группа мигрантов, помещенная в палаточном лагере стала проявлять недовольство в связи с предоставленным им юридическим статусом в Литве и назначенными судом ограничениями. Несколько десятков человек вели себя агрессивно, шумели, пытались прорваться к выходу из лагеря, не подчинялись пограничникам, призывавшим их к порядку, сообщает Delfi.

Для усмирения бунтовщиков пограничники использовали слезоточивый газ и дважды выстрелили в воздух резиновыми пулями. Вскоре мигранты вернулись в палатки и успокоились.

LRT сообщило, что после задержания на двое суток двоих иракцев, которые неверно указали свои данные, оформляя документы на получение статуса беженца, началось возмущение среди их соотечественников, они требовали освободить задержанных.

Директор центра Александр Кислов подтвердил, что "большинство участников бунта - граждане Ирака". Он сказал, что сотрудники центра были готовы к возможным беспорядкам. В центре были подготовлены команды для контроля таких инцидентов. Сейчас выявляют, изолируют и опрашивают возможных зачинщиков бунта. Признаки недовольства проявляли и мигранты, проживающие в общежитии, но там серьезных инцидентов не было.

 
 
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В среду вечером в Центре регистрации иностранцев в Пабраде мигранты не подчинились требованиям пограничников и пытались прорваться к выходу, пограничники...
 
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