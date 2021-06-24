|
Суд по делу Сергея Тихановского начинается в Гомельском СИЗО
Источник материала: Партизан
Суд над Сергеем Тихановским, Игорем Лосиком, Николаем Статкевичем, Владимиром Цыгановичем и Артёмом Саковым начнётся сегодня, 24 июня, процесс будет закрытым и пройдёт в Гомельском СИЗО №3.
Напомним, в начале мая Генеральная прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело по обвинению Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Игоря Лосика, Артема Сакова, Дмитрия Попова и Владимира Цыгановича.
Сергею Тихановскому, Артему Сакову и Дмитрию Попову инкриминированы:
организация массовых беспорядков на территории Республики Беларусь в 2020 году (ч.1 ст.293 УК);
распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов (ч.3 ст.130 УК);
угрозы в адрес Председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (ч.2 ст.191 УК);
организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти (ч.1 ст.342 УК).
Николай Статкевич обвиняется в организации массовых беспорядков (ч.1 ст.293 УК).
Действия блогеров Игоря Лосика и Владимира Цыгановича квалифицированы как разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц (ч.3 ст.130 УК) и организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти (ч.1 ст.293 УК).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд над Сергеем Тихановским, Игорем Лосиком, Николаем Статкевичем, Владимиром Цыгановичем и Артёмом Саковым начнётся сегодня, 24 июня, процесс будет закрытым и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)