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Суд по делу Сергея Тихановского начинается в Гомельском СИЗО

24.06.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд над Сергеем Тихановским, Игорем Лосиком, Николаем Статкевичем, Владимиром Цыгановичем и Артёмом Саковым начнётся сегодня, 24 июня, процесс будет закрытым и пройдёт в Гомельском СИЗО №3.




Напомним, в начале мая Генеральная прокуратура направила в Верховный суд уголовное дело по обвинению Сергея Тихановского, Николая Статкевича, Игоря Лосика, Артема Сакова, Дмитрия Попова и Владимира Цыгановича.

Сергею Тихановскому, Артему Сакову и Дмитрию Попову инкриминированы:

организация массовых беспорядков на территории Республики Беларусь в 2020 году (ч.1 ст.293 УК);

распространение группой лиц по предварительному сговору материалов, направленных на разжигание социальной розни против представителей власти и правоохранительных органов (ч.3 ст.130 УК);

угрозы в адрес Председателя Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов (ч.2 ст.191 УК);

организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с применением насилия в отношении представителей власти (ч.1 ст.342 УК).

Николай Статкевич обвиняется в организации массовых беспорядков (ч.1 ст.293 УК).

Действия блогеров Игоря Лосика и Владимира Цыгановича квалифицированы как разжигание социальной вражды и розни в отношении представителей власти и правоохранительных органов, совершенные группой лиц (ч.3 ст.130 УК) и организация массовых беспорядков, сопровождавшихся погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением представителям власти (ч.1 ст.293 УК).
 
 
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Суд над Сергеем Тихановским, Игорем Лосиком, Николаем Статкевичем, Владимиром Цыгановичем и Артёмом Саковым начнётся сегодня, 24 июня, процесс будет закрытым и...
 
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