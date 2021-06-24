|
«Не дают бизнесменам убедить себя, что все будет хорошо». Эксперты о делах «21vek.by»и «Юркас»
Источник материала: Партизан
Силовики 22 июня пришли с обысками в офис крупного интернет-магазина «21vek.by» и производителя дверей «Юркас». Официальной информации за более чем 24 часа не появилось – только слухи о том, что к первым приходил КГБ, а не ДФР, и что задержали основателей компаний. Больше недели неизвестно, что с владельцем Брестской швейной компании «Nelva», о котором ходили слухи о задержании.
Пункт самовывоза онлайн-магазины «21vek.by» в Молодечно. Фото: 21vek.by
«Белсат»
Экономист Ярослав Романчук говорит «Белсату», что трудно комментировать дела, о которых ничего не известно, но в Беларуси каждый коммерческий объект может стать объектом проверок, при которых непонятно, то ли из-за неуплаты налогов, то ли это рейдерский захват, или передел рынка.
Романчук вспоминает, что те, кто через это прошел, не раскрывают деталей: как задержан в феврале и освобожден две недели назад собственник магазинов «Green» Геннадий Кирейков (ходили только слухи, что с него требовали выкуп). Такие, говорит Романчук, «правила игры», ведь за публичность могут отомстить.
«В Беларуси аннулировано право, «иногда не до законов». Ситуация с этими предприятиями такова: если дом горит, может, кого-то на поле еще змея укусит. И что? Случается. Территория повышенных инвестиционных рисков. Здесь никто не имеет иммунитета», – заявляет Романчук.
«Неприкосновенных больше нет»
Станет ли худшим инвестиционный климат и бизнес-среда Беларуси, или хуже им уже не сделать?
«Дна, как говорят в народе, нет, – говорит »Белсату« старший научный работник исследовательского центра BEROC Лев Львовский. – Всегда есть куда опуститься еще ниже. Если, условно, с делом TUT.by или Symbal.by какие-то бизнесмены еще могли себе как-то объяснить, что это политические дела, а сами они могут продолжать работать, так как это их не коснется, то сейчас постепенно от этих иллюзий приходится избавляться.
Мы видим, что сейчас приходят и к политически нейтральным, как тот же TUT.by, который всегда выделялся профессионализмом в работе, так и к совершенно аполитичным компаниям, как [сеть магазинов] «Green», как «21vek». Сейчас неприкасаемых больше нет. Если вы ведете бизнес в Беларуси, особенно если крупный, то всегда сохраняется возможность, что за вами придут».
Львовский не знает, по каким причинам пришли с обысками к «21vek» и «Юркас». Этого не знает и бизнес-сообщество. Он отмечает, что это выглядит как возвращение к практике арестов руководителей компаний, после которых происходят «некоторые транзакции на миллионы долларов». Эксперт понимает беспокойство бизнесменов:
«Здесь нужно понимать, что бизнесмены это такие люди, которые всегда верят в лучшее, всегда ищут позитивные сигналы. Просто такой тип людей. Но текущие действия силовиков не дают бизнесменам возможность убедить себя, что все будет хорошо, что их пронесет».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Силовики 22 июня пришли с обысками в офис крупного интернет-магазина «21vek.by» и производителя дверей «Юркас». Официальной информации за более чем 24 часа не появилось...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)