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Россия предлагает создать рабочую группу по реформированию ВТО

24.06.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россия предлагает создать специальную рабочую группу по реформированию Всемирной торговой организации. Об этом говорится в опубликованных на сайте ВТО предложениях российской стороны к министерской конференции организации, которая пройдет в Женеве с 29 ноября по 3 декабря 2021 г.



"Необходимо создать рабочую группу ВТО по реформе организации. Ее следует наделить полномочиями для обсуждения вопросов, имеющих отношение к реформе ВТО, с особым акцентом на совершенствовании ключевых функций организации - переговорной, мониторинговой и функции по разрешению споров", - отмечается в документе, пишет interfax.by.

"Рабочая группа будет обсуждать эти вопросы открытым, транспарентным и инклюзивным образом, стремясь к многосторонним результатам, в том числе с целью выработки официальной концепции ВТО на период до 2030 года к следующей (13-й - ИФ) министерской конференции", - говорится в предложениях Москвы.

В них предлагается отразить этот вопрос в совместном заявлении министров о реформе ВТО.

"Необходимы коллективные усилия для демонстрации сохраняющейся актуальности ВТО для международной торговли, ее способности эффективно и оперативно реагировать на насущные проблемы, с которыми сталкиваются международная торговля и инвестиции, которые особенно обострились в результате глобальной пандемии", - отмечается в документе.

Российская сторона также указывает на необходимость восстановления полноценного функционирования системы урегулирования споров организации.

"Членам ВТО необходимо срочно начать предметные дискуссии, направленные на совершенствование системы урегулирования споров ВТО, в том числе путем устранения существующих у членов озабоченностей по поводу определенных судебных подходов и конкретных решений, и сохраняя при этом особенности двухуровневого процесса вынесения решений", - отмечается в документе.

Кроме того, по мнению российской стороны, правила ВТО, призванные устранять конкурентные диспропорции в международной торговле, должны быть дополнительно усилены с учетом современных реалий, тенденций и практик.

"Следует начать обсуждения, направленные на выявление и последующее устранение таких искажений, включая промышленные и сельскохозяйственные субсидии, в отношении деятельности государственных и транснациональных предприятий, барьеров в доступе к технологиям и исключений из правил торговли", - говорится в предложениях РФ.
 
 
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Россия предлагает создать специальную рабочую группу по реформированию Всемирной торговой организации. Об этом говорится в опубликованных на сайте ВТО...
 
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