|
Одна из крупнейших нефтедобывающих компаний мира попросила гарантировать покупку нефти не у Гуцериева
Источник материала: Партизан
Французская компания TotalEnergies обратилась в ценовое агентство S&P Global Platts с просьбой гарантировать, что партии нефти в его торговой системе не принадлежат компаниям попавшего под санкции ЕС Михаила Гуцериева
Об этом
TotalEnergies во вторник выставила заявку на покупку груза с перевалкой в балтийском порту Приморск 9-13 июля с оговоркой: «партия полностью соответствует санкциям ЕС».
Один из трейдеров сообщил агентству «Интерфакс», что сейчас на рынке очень настороженно относятся к нефти компаний Гуцериева во избежание попадания под санкции. Основным покупателем нефти компаний Гуцериева, особенно «Русснефти», является швейцарский трейдер Glencore.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Одна из крупнейших нефтедобывающих компаний мира попросила гарантировать покупку нефти не у Гуцериева
Французская компания TotalEnergies обратилась в ценовое агентство S&P Global Platts с просьбой гарантировать, что партии нефти в его торговой системе не принадлежат компаниям...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)