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Одна из крупнейших нефтедобывающих компаний мира попросила гарантировать покупку нефти не у Гуцериева

24.06.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Французская компания TotalEnergies обратилась в ценовое агентство S&P Global Platts с просьбой гарантировать, что партии нефти в его торговой системе не принадлежат компаниям попавшего под санкции ЕС Михаила Гуцериева





Об этом сообщает Tut.by с ссылкой на агентство Reuters.

TotalEnergies во вторник выставила заявку на покупку груза с перевалкой в балтийском порту Приморск 9-13 июля с оговоркой: «партия полностью соответствует санкциям ЕС».

Один из трейдеров сообщил агентству «Интерфакс», что сейчас на рынке очень настороженно относятся к нефти компаний Гуцериева во избежание попадания под санкции. Основным покупателем нефти компаний Гуцериева, особенно «Русснефти», является швейцарский трейдер Glencore.
 
 
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Французская компания TotalEnergies обратилась в ценовое агентство S&P Global Platts с просьбой гарантировать, что партии нефти в его торговой системе не принадлежат компаниям...
 
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