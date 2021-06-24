Что не так с игровым набором известной фабрики, или Чему учит игрушка с дубинкой?





Игрушки, с помощью которых дети могут воспроизвести военные действия – не новинка. В советский период едва ли нашелся бы мальчишка, у которого не было солдатиков, пистолета или рыцарского пластмассового меча. На современном рынке выбор игр с военной тематикой стал еще шире. Как использовать эти предметы и фигурки, дети решают сами. Кто-то увлекается тактической стороной игры. Есть и те, кому необходимо выпустить пар через агрессивные действия.





Задача взрослых – отслеживать, с чем и как взаимодействует ребенок. Предполагаем, что у родителей не стоит цель научить малышей бить или запугивать друг друга. Но если ребенок видит изображение такого поведения прямо на упаковке игрового набора, не может ли это спровоцировать у него агрессивное поведение?





По мнению детских психологов дошкольники и младшие школьники в игре учатся большинству навыков. В том числе и поведенческих.





Дети через игру осваивают шаблоны поведения. Если производитель предлагает агрессивный шаблон, велика вероятность, что ребенок его и выберет. Еще один вариант – примерка на себя роли жертвы, того, кого бьют и обижают. Мы не знаем, какой выбор сделает малыш, но оба варианта вряд ли устроят родителей.









Пояснения к игрушке от производителя





Психологи отмечают, что если ребенка не наказывать, он не будет проявлять жестокость. А если и возникают конфликтные ситуации, то существуют цивилизованные способы проявления агрессии. Причинение физической боли к ним не относятся.





На коробке набора для детей 6+ от белорусского производителя фигурка, напоминающая милиционера, замахивается огромной черной дубинкой на мужчину. Таким образом детям транслируют, что основная задача профессии человека в форме – насилие. В реальности функции милиции – защита.





Образ настоящего милиционера известен нам из стихотворения С. Маршака «Дядя Степа»:





«…Все любили дядю Степу,





Уважали дядю Степу:





Был он самым лучшим другом





Всех ребят со всех дворов».

Елена Киричик, детский психолог:

«На игровом наборе изображена четкая инструкция, как его использовать. Центральный сюжет – это сцена насилия. Учитывая, что через игру дети обучаются, такая вещь вызывает недоумение: какие навыки производитель предполагал тренировать у малышей и чему обучать?»





Мы задали эти вопросы производителю. Нам сообщили, то эта игрушка снята с производства по решению руководства. А вот будет ли она изъята из продажи – не ответили.





Можно ли такой набор использовать в игре, если вам уже его подарили? Да, в рамках игротерапии под наблюдением специалиста. Бывают ситуации, когда малыш получил психотравму, и проживая страх заново, он может от него избавиться. В таком случае было бы уместно указать это на упаковке. Например, написать, что игровой набор предназначен для работы с игротерапевтом (психологом) и продавать его через специализированные сайты, а не в магазине игрушек.





Еще один вариант минимизировать отрицательные эффекты от использования такого набора – извлечь фигурки из коробки и не показывать ребенку фотографию на упаковке. Тогда он может использовать их в игре по своему усмотрению, без заранее сформированного агрессивного/жертвенного шаблона.





Игрушки – не столько источник удовольствия и развлечений, сколько обучающий инструмент. Поэтому к их выбору стоит подходить осознанно и внимательно, а если возникают сомнения или вопросы, то лучше обратиться за консультацией к детскому психологу.











