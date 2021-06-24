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Очередное заседание Конституционной комиссии пройдёт 24 июня в Минске

24.06.2021 09:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Очередное заседание Конституционной комиссии пройдет 24 июня в Минске. Площадкой для встречи станет Национальная библиотека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередное заседание Конституционной комиссии пройдёт 24 июня в Минске

Известно, что в списке тем для обсуждения – изменения преамбулы Конституции Беларуси и положений об основах конституционного строя.

Напомним, что в составе комиссии 36 человек. Это парламентарии, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта. До 1 августа эксперты должны представить готовый кейс предложений по совершенствованию Основного закона главе государства.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Очередное заседание Конституционной комиссии пройдет 24 июня в Минске. Площадкой для встречи станет Национальная библиотека, сообщили в...
 
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