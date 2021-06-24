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Ильяш: «Виктор Бабарико 15 лет, конечно, сидеть не будет»
24.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Обозреватель считает, что процесс над экс-претендентом в президенты является показательным и проходит «в абсолютно сталинском стиле».
— Скорее всего, на следующей неделе уже будет вынесен приговор по делу Бабарико. Судя по тому, как обычно такого рода процессы развиваются-завершаются, сколько требует прокурор, столько и дают. Так что, я думаю, 15 лет он и получит, — сказал Игорь Ильяш в эфире
По мнению политического обозревателя, приговор Бабарико является, в том числе, личной местью белорусского правителя:
— Столь суровый и жестокий приговор, который готовится для одного из основных оппонентов Александра Лукашенко, — это, безусловно, попытка запугать общество, попытка, в том числе, и личной мести Виктору Бабрико за то, что он бросил вызов Лукашенко на политической арене.
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Обозреватель считает, что процесс над экс-претендентом в президенты является показательным и проходит «в абсолютно сталинском стиле».
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